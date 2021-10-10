https://tr.sputniknews.com/20211010/madonna-icimdeki-ufacik-bir-parca-hayatimdaki-o-andan-pismanlik-duyuyor-1049690531.html

Madonna: İçimdeki ufacık bir parça, hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor

Madonna: İçimdeki ufacık bir parça, hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor

Sanatçı Madonna, yıllar önce 'Matrix' ve 'Batman' film serilerinde kendisine teklif edilen rolleri geri çevirdiği için pişman olduğunu itiraf etti. 63... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T18:00+0300

2021-10-10T18:00+0300

2021-10-10T18:00+0300

yaşam

madonna

batman

matrix

pişmanlık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104214/58/1042145850_0:168:3000:1856_1920x0_80_0_0_5b0c9ff753e06f242ea98f9c8ac4d0b6.jpg

Dünyaca ünlü yıldız Madonna, yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu. Bir televizyon programına katılan, şarkıcıya ilk olarak 1992 yapımı 'Batman Dönüyor'da (Batman Returns) kendisine teklif edilen 'Kedi Kadın' rolünü reddetmesi soruldu.Habertürk’ün aktardığına göre, 63 yaşındaki Madonna, her ne kadar bu kararından pişmanlık duysa da kendisini asıl rahatsız edenin 'Matrix'te oynamama tercihi olduğunu söyledi.‘Kendimi öldürmek istedim’Amerikalı pop yıldızı programda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Madonna'ya 'Matrix' serisinde hangi rolün önerildiği bilinmese de Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı 'Trinity' rolünün teklif edilmiş olduğu düşünülüyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

madonna, batman, matrix, pişmanlık