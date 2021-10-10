Madonna: İçimdeki ufacık bir parça, hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor

Dünyaca ünlü yıldız Madonna, yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu. Bir televizyon programına katılan, şarkıcıya ilk olarak 1992 yapımı 'Batman Dönüyor'da (Batman Returns) kendisine teklif edilen 'Kedi Kadın' rolünü reddetmesi soruldu.Habertürk’ün aktardığına göre, 63 yaşındaki Madonna, her ne kadar bu kararından pişmanlık duysa da kendisini asıl rahatsız edenin 'Matrix'te oynamama tercihi olduğunu söyledi.‘Kendimi öldürmek istedim’Amerikalı pop yıldızı programda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Madonna'ya 'Matrix' serisinde hangi rolün önerildiği bilinmese de Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı 'Trinity' rolünün teklif edilmiş olduğu düşünülüyor.
Sanatçı Madonna, yıllar önce 'Matrix' ve 'Batman' film serilerinde kendisine teklif edilen rolleri geri çevirdiği için pişman olduğunu itiraf etti. 63 yaşındaki şarkıcı, "Kendimi öldürmek istedim! İçimdeki ufacık bir parça, hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor" ifadelerini kullandı
Dünyaca ünlü yıldız Madonna, yıllar sonra ilginç bir itirafta bulundu. Bir televizyon programına katılan, şarkıcıya ilk olarak 1992 yapımı 'Batman Dönüyor'da (Batman Returns) kendisine teklif edilen 'Kedi Kadın' rolünü reddetmesi soruldu.
Habertürk’ün aktardığına göre, 63 yaşındaki Madonna, her ne kadar bu kararından pişmanlık duysa da kendisini asıl rahatsız edenin 'Matrix'te oynamama tercihi olduğunu söyledi.
‘Kendimi öldürmek istedim’
Amerikalı pop yıldızı programda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“'Kedi Kadın'ı geri çevirdiğim için pişmanım! Bu epey şiddetliydi. Ayrıca 'Matrix'te de bir rolü geri çevirdim, buna inanabiliyor musun? Kendimi öldürmek istedim! Şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri... İçimdeki ufacık bir parça hayatımdaki o andan pişmanlık duyuyor.”
Madonna'ya 'Matrix' serisinde hangi rolün önerildiği bilinmese de Carrie-Anne Moss'un canlandırdığı 'Trinity' rolünün teklif edilmiş olduğu düşünülüyor.