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Maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçaklandı
Maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçaklandı
Kars'ta bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü bıçaklayarak kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T18:31+0300
2021-10-10T18:31+0300
2021-10-10T18:31+0300
koronavirüs
şoför
minibüs
maske
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Harakani Devlet Hastanesi hattında çalışan minibüs şoförü Orhan G., araca binen 4 yolcudan bazılarına maskelerini takmaları uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, buna rağmen maske takmayan Y.A. , M.A., H.G. ve O.G. sürücü ile tartışmaya başladı.Kavganın büyümesi üzerine 4 yolcu, Orhan G'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan sürücü, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı. Orhan G, Kars'taki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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şoför, minibüs, maske
Maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçaklandı
Kars'ta bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü bıçaklayarak kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Harakani Devlet Hastanesi hattında çalışan minibüs şoförü Orhan G., araca binen 4 yolcudan bazılarına
maskelerini takmaları uyarısında bulundu.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, buna rağmen maske takmayan Y.A. , M.A., H.G. ve O.G. sürücü ile tartışmaya başladı.
Kavganın büyümesi üzerine 4 yolcu, Orhan G'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan sürücü, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu
gözaltına alındı
. Orhan G, Kars'taki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.