https://tr.sputniknews.com/20211010/maske-uyarisi-yapan-minibus-soforu-bicaklandi-1049690980.html

Maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçaklandı

Maske uyarısı yapan minibüs şoförü bıçaklandı

Kars'ta bindikleri minibüste maske takmaları konusunda kendilerini uyaran sürücüyü bıçaklayarak kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T18:31+0300

2021-10-10T18:31+0300

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koronavirüs

şoför

minibüs

maske

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Harakani Devlet Hastanesi hattında çalışan minibüs şoförü Orhan G., araca binen 4 yolcudan bazılarına maskelerini takmaları uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, buna rağmen maske takmayan Y.A. , M.A., H.G. ve O.G. sürücü ile tartışmaya başladı.Kavganın büyümesi üzerine 4 yolcu, Orhan G'ye bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan sürücü, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay yerinden kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yürütülen çalışma sonucu gözaltına alındı. Orhan G, Kars'taki müdahalenin ardından Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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2021

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şoför, minibüs, maske