Nusret Gökçe 'yeni hedefini' açıkladı: Uzaya ilk restoranı ben açacağım, demedi demeyin

38 yaşındaki şef ve işletmeci, sosyal medya üzerinden çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınladı. ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe, paylaşımına, "Uzaya ilk restaurant'ı ben açacağım bak sonra demedi demeyin" notunu düşerek yeni hedefini açıkladı.
‘Saltbae’ hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Uzaya ilk restaurant'ı ben açacağım bak sonra demedi demeyin" dedi.
38 yaşındaki şef ve işletmeci, sosyal medya üzerinden çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınladı. ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe, paylaşımına, "Uzaya ilk restaurant'ı ben açacağım bak sonra demedi demeyin" notunu düşerek yeni hedefini açıkladı.