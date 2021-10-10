https://tr.sputniknews.com/20211010/nusret-gokce-yeni-hedefini-acikladi-uzaya-ilk-restorani-ben-acacagim-demedi-demeyin-1049690406.html

Nusret Gökçe 'yeni hedefini' açıkladı: Uzaya ilk restoranı ben açacağım, demedi demeyin

Nusret Gökçe 'yeni hedefini' açıkladı: Uzaya ilk restoranı ben açacağım, demedi demeyin

‘Saltbae’ hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, yaptığı sosyal medya paylaşımında "Uzaya ilk... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T17:52+0300

2021-10-10T17:52+0300

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yaşam

uzay

nusret gökçe

restoran

saltbae

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38 yaşındaki şef ve işletmeci, sosyal medya üzerinden çıraklık yıllarında çekilen bir fotoğrafını yayınladı. ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe, paylaşımına, "Uzaya ilk restaurant'ı ben açacağım bak sonra demedi demeyin" notunu düşerek yeni hedefini açıkladı.

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2021

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uzay, nusret gökçe, restoran, saltbae