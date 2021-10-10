https://tr.sputniknews.com/20211010/ogretmen-market-calisanina-sperm-kalintilarinin-oldugu-zarf-gonderdi-dovulup-polise-teslim-edildi-1049686776.html

Öğretmen market çalışanına sperm kalıntılarının olduğu zarf gönderdi: Dövülüp polise teslim edildi

Öğretmen market çalışanına sperm kalıntılarının olduğu zarf gönderdi: Dövülüp polise teslim edildi

Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan kişi iddialara göre market çalışanı kadına zarfın içinde üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T14:50+0300

2021-10-10T14:50+0300

2021-10-10T14:50+0300

türkiye

maltepe

öğretmen

sperm

zarf

not

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Maltepe'de özel bir kurumda matematik öğretmenliği yapan S.H. iddialara göre markette çalışan N.T.'ye sözlü ve yazılı tacizde bulunuyordu. Yaklaşık bir ay önce markete gelip kadını sözle taciz eden S.H., 15 gün önce de marketin giriş kapısının altından bir zarf attı.Zarfın içinden üzerinde sperm kalıntıları bulunan cinsel içerikli bir not çıktı. N.T. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceledikten sonra şüpheliyi arama çalışması başlattı. Bu sırada da N.T. çalıştığı işyerini değiştirdi.Dün akşam saatlerinde ise şüpheli, kadının çalıştığını düşündüğü markete tekrar gelerek market çalışanlara kadını sordu. Güvenlik kameralarından şüpheliyi tanıyan market çalışanları ise S.H'yi darp ederek market deposuna kilitledi.Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede markete gelen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli S.H'nin emniyette verdiği ifadede hiçbir şey hatırlamadığını, kendisini darp eden kişileri de hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

türkiye

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maltepe, öğretmen, sperm, zarf, not