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https://tr.sputniknews.com/20211010/oscar-odullu-oyuncu-rami-malek-hayatindaki-donum-noktasini-anlatti-1049680921.html
Oscar Ödüllü oyuncu Rami Malek, hayatındaki dönüm noktasını anlattı
Oscar Ödüllü oyuncu Rami Malek, hayatındaki dönüm noktasını anlattı
Rami Malek, oyuncu olmak için pizza kuryeliği yaptığı dönemde yiyecek kutularına kendi fotoğraflarını sıkıştırdığını itiraf etti. Amerikalı oyuncu ve yapımcı... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T05:51+0300
2021-10-10T05:51+0300
yaşam
oyuncu
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Daniel Craig ile birlikte rol aldığı yeni 'James Bond' filmi 'No Time To Die' (Ölmek İçin Zaman Yok) ile gündemde olan Rami Malek, James Corden'ın programına konuk oldu.Pizza kuryeliği yaptığı yılları anlatan oyuncu, dağıtımını yaptığı pizza kutularına, çektirdiği ve toplu halde bastırdığı fotoğraflarını da iliştirdiğini itiraf etti.Malek, uzun süre bu fotoğraflara hiçbir geri dönüş alamadığını belirtti. Bu ısrarını sürdürdüğünü ifade eden 40 yaşındaki oyuncu, "Kaybedecek bir şeyim yoktu" ifadelerini kullandı.Ucuza geldiği için 500 tane bastırdığı bu fotoğrafların 420 tanesinin kendisinde olduğunu dile getiren Rami Malek, uzun süre sonra bir reklam filmi için arandığını söyledi.Dünyaca ünlü aktör, kendisini arayan cast direktörü kadına bir görüşme ya da oyuncu seçimine katılmak için ısrar ettiğini anlattı. Malek, kendisini arayan Mara Casey ile ilk görüşmesinde, Warner Bross stüdyolarına 15 dakika uzaklıkta olduğunu söylediğini ifade etti.2004 yılında yayınlanmaya başlayan 'Gilmore Girls' adlı dizinin bir bölümünde küçük bir rol alan Rami Malek, ısrarlı çabasının sonunda oyunculuk hayalini gerçekleştirdi.'Mr. Robot' dizisinde canlandırdığı 'Elliot Alderson' karakteriyle tanınan Malek, 2018'de Akademi, Altın Küre ve BAFTA dahil ödüller kazandığı 'Bohemian Rhapsody' filminde şarkıcı Freddie Mercury'yi canlandırdı.
https://tr.sputniknews.com/20190304/en-iyi-erkek-oyuncu-oscar-malek-misir-ahlak-1037979615.html
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oyuncu, oscar, rami malek

Oscar Ödüllü oyuncu Rami Malek, hayatındaki dönüm noktasını anlattı

05:51 10.10.2021
© REUTERS / Mario Anzuoni2019 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilen Rami Malek
2019 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilen Rami Malek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© REUTERS / Mario Anzuoni
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Rami Malek, oyuncu olmak için pizza kuryeliği yaptığı dönemde yiyecek kutularına kendi fotoğraflarını sıkıştırdığını itiraf etti. Amerikalı oyuncu ve yapımcı, sonunda çalan telefonla hayatının değiştiğini anlattı.
Daniel Craig ile birlikte rol aldığı yeni 'James Bond' filmi 'No Time To Die' (Ölmek İçin Zaman Yok) ile gündemde olan Rami Malek, James Corden'ın programına konuk oldu.
Pizza kuryeliği yaptığı yılları anlatan oyuncu, dağıtımını yaptığı pizza kutularına, çektirdiği ve toplu halde bastırdığı fotoğraflarını da iliştirdiğini itiraf etti.
Malek, uzun süre bu fotoğraflara hiçbir geri dönüş alamadığını belirtti. Bu ısrarını sürdürdüğünü ifade eden 40 yaşındaki oyuncu, "Kaybedecek bir şeyim yoktu" ifadelerini kullandı.
Ucuza geldiği için 500 tane bastırdığı bu fotoğrafların 420 tanesinin kendisinde olduğunu dile getiren Rami Malek, uzun süre sonra bir reklam filmi için arandığını söyledi.
2019 Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterilen Rami Malek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2019
DÜNYA
'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ı alan oyuncu Malek, Mısırlıların 'ahlaki temellerini baltalamakla' suçlandı
4 Mart 2019, 01:10
Dünyaca ünlü aktör, kendisini arayan cast direktörü kadına bir görüşme ya da oyuncu seçimine katılmak için ısrar ettiğini anlattı. Malek, kendisini arayan Mara Casey ile ilk görüşmesinde, Warner Bross stüdyolarına 15 dakika uzaklıkta olduğunu söylediğini ifade etti.
2004 yılında yayınlanmaya başlayan 'Gilmore Girls' adlı dizinin bir bölümünde küçük bir rol alan Rami Malek, ısrarlı çabasının sonunda oyunculuk hayalini gerçekleştirdi.
'Mr. Robot' dizisinde canlandırdığı 'Elliot Alderson' karakteriyle tanınan Malek, 2018'de Akademi, Altın Küre ve BAFTA dahil ödüller kazandığı 'Bohemian Rhapsody' filminde şarkıcı Freddie Mercury'yi canlandırdı.
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