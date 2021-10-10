https://tr.sputniknews.com/20211010/oyuncu-nihal-yalcin-tamer-karadaglinin-taklidini-yapti-1049691349.html

Oyuncu Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi

Oyuncu Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı taklidi

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kadın' ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödül... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T18:55+0300

2021-10-10T18:55+0300

2021-10-10T19:01+0300

yaşam

tamer karadağlı

taklit

nihal yalçın

ödül

mimik

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül töreninde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi, 'Zuhal' filmindeki rolüyle Nihal Yalçın oldu.Yalçın'ın ödülünü almak için sahneye çıktığı sırada ödülü vermek için kendisini bekleyen Tamer Karadağlı'nın mimiklerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Nihal Yalçın Karadağlı'nın taklidini yaptı.Yalçın'ın Zeynep Ocak ile yaptığı taklidi Ocak, Instagram hesabınan paylaştı.Nihal Yalçın, ödül konuşmasını yaptığı sırada ödülünü eline veren Tamer Karadağlı'ya, “'Sus' mu dediniz? 'Artık sus' mu diyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti. Yalçın'ın sözleri üzerine Karadağlı, “Ödülünüzle birlikte konuşun diye" karşılığını vermişti.Nihal Yalçın ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından “Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem" paylaşımını yapmıştı.

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tamer karadağlı, taklit, nihal yalçın, ödül, mimik