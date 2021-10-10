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https://tr.sputniknews.com/20211010/pakistanda-yasakli-tlpnin-lideri-rizvinin-serbest-birakilmasina-karar-verildi-1049680000.html
Pakistan'da yasaklı TLP'nin lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar verildi
Pakistan'da yasaklı TLP'nin lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar verildi
Pakistan'da mahkeme, 12 Nisan'da tutuklanan yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılmasını kararlaştırdı. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T03:30+0300
2021-10-10T03:35+0300
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pakistan
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Ulusal basındaki haberlere göre, Rizvi'nin avukatları, TLP liderinin devam eden tutukluluk süresinin yasa dışı olduğuna dair mahkemeye itirazda bulundu.İtirazı değerlendiren Lahor Yüksek Mahkemesi heyeti, 12 Nisan'dan bu yana tutuklu bulunan Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar verdi.TLP, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve peygamberi Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle 16 Kasım 2020'de ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenlemeye başlamıştı.TLP, düzenlediği gösterileri, hükümet ile anlaşma karşılığında sonlandırmıştı.Saad Rizvi tarafından geçen sene kasımda basınla paylaşılan anlaşmada, hükümetin, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisi'nin 2-3 ay içinde ülkeden göndermesi, Paris'e yeni büyükelçi atamaması, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi ve gözaltına alınan TLP üyelerinin serbest bırakılması yer alıyordu.TLP lideri Saad Rizvi, 11 Nisan 2021'de yayımladığı mesajda, hükümetin verdiği sözleri tutmadığını belirterek, yeniden protestolara başlayacaklarını açıklamıştı.Bunun üzerine Rizvi, 12 Nisan’da gözaltına alınmış ve ardından partililer, İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolara başlamıştı.12 Nisan'dan sonra yaşanan gösterilerde en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.14 Nisan'da terörle mücadele yasası kapsamında TLP'ye yasak getirilmesine karar verilmişti.TLP, şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyorSünni-Barelvi hareketine mensup, Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.Rizvi, 2017'de Başkent İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemi ile adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı. TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.
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Pakistan'da yasaklı TLP'nin lideri Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar verildi

03:30 10.10.2021 (güncellendi: 03:35 10.10.2021)
© DHAPakistan'da mahkeme, 12 Nisan'da tutuklanan yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılmasını kararlaştırdı.
Pakistan'da mahkeme, 12 Nisan'da tutuklanan yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılmasını kararlaştırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© DHA
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Pakistan'da mahkeme, 12 Nisan'da tutuklanan yasaklı Tahrik-i Lebbeyk Pakistan Partisi (TLP) lideri Saad Rizvi'nin serbest bırakılmasını kararlaştırdı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Rizvi'nin avukatları, TLP liderinin devam eden tutukluluk süresinin yasa dışı olduğuna dair mahkemeye itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren Lahor Yüksek Mahkemesi heyeti, 12 Nisan'dan bu yana tutuklu bulunan Rizvi'nin serbest bırakılmasına karar verdi.
TLP, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve peygamberi Hazreti Muhammed karşıtı açıklamaları sebebiyle 16 Kasım 2020'de ülkenin çeşitli şehirlerinde gösteriler düzenlemeye başlamıştı.
TLP, düzenlediği gösterileri, hükümet ile anlaşma karşılığında sonlandırmıştı.
Saad Rizvi tarafından geçen sene kasımda basınla paylaşılan anlaşmada, hükümetin, Fransa'nın İslamabad Büyükelçisi'nin 2-3 ay içinde ülkeden göndermesi, Paris'e yeni büyükelçi atamaması, Fransız ürünlerinin boykot edilmesi ve gözaltına alınan TLP üyelerinin serbest bırakılması yer alıyordu.
TLP lideri Saad Rizvi, 11 Nisan 2021'de yayımladığı mesajda, hükümetin verdiği sözleri tutmadığını belirterek, yeniden protestolara başlayacaklarını açıklamıştı.
Bunun üzerine Rizvi, 12 Nisan’da gözaltına alınmış ve ardından partililer, İslamabad başta olmak üzere Lahor, Karaçi, Multan ve Ravalpindi gibi şehirlerde protestolara başlamıştı.
12 Nisan'dan sonra yaşanan gösterilerde en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.
14 Nisan'da terörle mücadele yasası kapsamında TLP'ye yasak getirilmesine karar verilmişti.

TLP, şiddete dönüşen eylemleriyle tanınıyor

Sünni-Barelvi hareketine mensup, Hadim Hüseyin Rizvi tarafından 2015'te kurulan TLP, radikal görüşleri ve şiddete dönüşen protestolarıyla biliniyor.
Rizvi, 2017'de Başkent İslamabad ve yakınındaki Ravalpindi şehrinde hayatı felç eden üç haftalık oturma eylemi ile adını duyurmuştu. Eylemde, seçilmiş yetkililerin Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu üzerine yemin etmesi hakkındaki kanunda yapılması istenen değişikliğe karşı çıkılmıştı. TLP, Pakistan'da 2018'de İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar ve Hollanda'da düzenlenmek istenen karikatür yarışmasına tepki gösterileriyle de gündeme gelmişti.
Partinin kurucusu Hadim Hüseyin Rizvi, 19 Kasım 2020'de hayatını kaybetmişti.
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