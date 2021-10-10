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‘Putin, Salı günü Ermenistan Başbakanı ile bir araya gelecek’
‘Putin, Salı günü Ermenistan Başbakanı ile bir araya gelecek’
Rusya lideri Putin’in 12 Ekim Salı günü Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geleceği öğrenildi. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T16:06+0300
2021-10-10T16:06+0300
dünya
rusya
moskova
ermenistan
erivan
ikili görüşme
görüşme
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
kremlin
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Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda yapılan açıklamalara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki salı günü Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelecek. Rus liderin aynı gün Kremlin'de parlamentonun alt kanadı Duma milletvekilleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.Programın konuklarından biri, “Devlet Başkanı, ülke için hangi konuların en çok önem arz ettiğini parlamento ile görüşecek. Putin aynı gün, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile yeni bir görüşme yapacak” açıklamasında bulundu.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına verdiği demeçte Putin'in 12 Ekim'de seçimlerden sonra yenilenen Duma milletvekilleri ile Kremlin'de bir araya geleceğini söylemişti.Peskov, Rus basınına bugünkü açıklamasında ise Kremlin'de Putin-Paşinyan görüşmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını teyit etti.
rusya
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rusya, moskova, ermenistan, erivan, ikili görüşme, görüşme, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, kremlin

‘Putin, Salı günü Ermenistan Başbakanı ile bir araya gelecek’

16:06 10.10.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girPutin - Paşinyan Kremlin
Putin - Paşinyan Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© Sputnik
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Rusya lideri Putin’in 12 Ekim Salı günü Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geleceği öğrenildi.
Rossiya 1 televizyonunda yayınlanan bir programda yapılan açıklamalara göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önümüzdeki salı günü Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelecek. Rus liderin aynı gün Kremlin'de parlamentonun alt kanadı Duma milletvekilleriyle bir araya gelmesi planlanıyor.
Programın konuklarından biri, “Devlet Başkanı, ülke için hangi konuların en çok önem arz ettiğini parlamento ile görüşecek. Putin aynı gün, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile yeni bir görüşme yapacak” açıklamasında bulundu.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, basın mensuplarına verdiği demeçte Putin'in 12 Ekim'de seçimlerden sonra yenilenen Duma milletvekilleri ile Kremlin'de bir araya geleceğini söylemişti.
Peskov, Rus basınına bugünkü açıklamasında ise Kremlin'de Putin-Paşinyan görüşmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını teyit etti.
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