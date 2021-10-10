Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211010/rus-kizilordu-korosu-ve-haluk-levent-izmirde-konser-verdi-1049677364.html
Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent İzmir'de konser verdi
Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent İzmir'de konser verdi
Sanatçı Haluk Levent ve Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu İzmir'de Cumhuriyet ve Rus marşlarını seslendirdi. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T00:10+0300
2021-10-10T00:10+0300
multimedya
izmir
konser
haluk levent
aleksandrov rus kızılordu korosu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049677144_0:169:1200:844_1920x0_80_0_0_229ba9dd35dc3235ce6f26ee2b2a68d0.jpg
Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmesinin ardından Rus marşlarıyla devam edildi.
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049677144_75:0:1200:844_1920x0_80_0_0_7dd631cdd71804dfc8623ffe98bd208b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
izmir, konser, haluk levent, aleksandrov rus kızılordu korosu, фото

Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent İzmir'de konser verdi

00:10 10.10.2021
Abone ol
Sanatçı Haluk Levent ve Aleksandrov Rus Kızılordu Korosu İzmir'de Cumhuriyet ve Rus marşlarını seslendirdi.
Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmesinin ardından Rus marşlarıyla devam edildi.
© AA / Mehmet Emin MengüarslanKonserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Harbiye, Çanakkale Türküsü ve İzmir marşlarının da aralarında bulunduğu Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.
Konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Harbiye, Çanakkale Türküsü ve İzmir marşlarının da aralarında bulunduğu Cumhuriyet marşlarını seslendirdi. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
Konserde sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Harbiye, Çanakkale Türküsü ve İzmir marşlarının da aralarında bulunduğu Cumhuriyet marşlarını seslendirdi.
© AA / Mehmet Emin MengüarslanKonserde Rus dans topluluğu gösterisi ile marşlar büyük ilgi gördü.
Konserde Rus dans topluluğu gösterisi ile marşlar büyük ilgi gördü. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
Konserde Rus dans topluluğu gösterisi ile marşlar büyük ilgi gördü.
© AA / Mehmet Emin MengüarslanEtkinlikte konuşan sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu'nu çocukluğundan beri çok severek dinlediğini, onlarla aynı sahneyi paylaşarak hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.
Etkinlikte konuşan sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu'nu çocukluğundan beri çok severek dinlediğini, onlarla aynı sahneyi paylaşarak hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
Etkinlikte konuşan sanatçı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu'nu çocukluğundan beri çok severek dinlediğini, onlarla aynı sahneyi paylaşarak hayalini gerçekleştirdiğini belirtti.
© AA / Mehmet Emin MengüarslanKoronun seslendirdiği Kalinka'yı barlarda gitar çalarak söylediğini anımsatan Levent, bir dostunun Rus Kızılordu Korosu ile görüştüğünü ve ortak konser teklifi üzerine büyük bir mutluluk duyduğunu anlattı.
Koronun seslendirdiği Kalinka'yı barlarda gitar çalarak söylediğini anımsatan Levent, bir dostunun Rus Kızılordu Korosu ile görüştüğünü ve ortak konser teklifi üzerine büyük bir mutluluk duyduğunu anlattı. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
Koronun seslendirdiği Kalinka'yı barlarda gitar çalarak söylediğini anımsatan Levent, bir dostunun Rus Kızılordu Korosu ile görüştüğünü ve ortak konser teklifi üzerine büyük bir mutluluk duyduğunu anlattı.
© AA / Mehmet Emin MengüarslanKonserde kendi parçalarını seslendirmenin bencillik olacağını düşündüğünü söyleyen Levent, şunları dile getirdi: "Ben Haluk Levent şarkıları söylemek istemiyorum dedim. Ben zaten kendi şarkılarımı söylüyorum, ona senfonikte yapsak başka bir şey de yapsak olur. Ama Cumhuriyet kazanımları var dedim. Acaba dedim ülkemizin gerçekten ihtiyacı olduğu bir dönemde insanlara şöyle bir Cumhuriyet marşları, belki unutmuşlardır hep radyolardan mı çalacak, ya da darbe zamanları mı? Hiç istemediğimiz karşı olduğumuz darbe zamanları mı çalacak? Oysa marşlar halkımızın kazanımları, biz söyleyelim, hiçbir yerden didaktik olmadan. Sonra proje kabul edildi ve çok mutlu oldum."
Konserde kendi parçalarını seslendirmenin bencillik olacağını düşündüğünü söyleyen Levent, şunları dile getirdi: Ben Haluk Levent şarkıları söylemek istemiyorum dedim. Ben zaten kendi şarkılarımı söylüyorum, ona senfonikte yapsak başka bir şey de yapsak olur. Ama Cumhuriyet kazanımları var dedim. Acaba dedim ülkemizin gerçekten ihtiyacı olduğu bir dönemde insanlara şöyle bir Cumhuriyet marşları, belki unutmuşlardır hep radyolardan mı çalacak, ya da darbe zamanları mı? Hiç istemediğimiz karşı olduğumuz darbe zamanları mı çalacak? Oysa marşlar halkımızın kazanımları, biz söyleyelim, hiçbir yerden didaktik olmadan. Sonra proje kabul edildi ve çok mutlu oldum. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
Konserde kendi parçalarını seslendirmenin bencillik olacağını düşündüğünü söyleyen Levent, şunları dile getirdi: "Ben Haluk Levent şarkıları söylemek istemiyorum dedim. Ben zaten kendi şarkılarımı söylüyorum, ona senfonikte yapsak başka bir şey de yapsak olur. Ama Cumhuriyet kazanımları var dedim. Acaba dedim ülkemizin gerçekten ihtiyacı olduğu bir dönemde insanlara şöyle bir Cumhuriyet marşları, belki unutmuşlardır hep radyolardan mı çalacak, ya da darbe zamanları mı? Hiç istemediğimiz karşı olduğumuz darbe zamanları mı çalacak? Oysa marşlar halkımızın kazanımları, biz söyleyelim, hiçbir yerden didaktik olmadan. Sonra proje kabul edildi ve çok mutlu oldum."
© AA / Mehmet Emin MengüarslanHaluk Levent'in Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan, sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir'i de kapsayan turne 11 Ekim'de Bursa'da sona erecek.
Haluk Levent'in Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan, sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir'i de kapsayan turne 11 Ekim'de Bursa'da sona erecek. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
Haluk Levent'in Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan, sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir'i de kapsayan turne 11 Ekim'de Bursa'da sona erecek.
100000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:13Rusya’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda sahne dekoru kazası: 1 ölü
00:10Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent İzmir'de konser verdi
DünAltın Portakal Ödül Töreni'nde Nihal Yalçın ile Tamer Karadağlı arasındaki diyalog gündem oldu
DünÇekya'da genel seçimleri muhalefetin 'Birlikte' ittifakı kazandı
DünRus Dışişleri: Başbakan Kurz’un istifası Avusturya’nın iç meselesidir
DünThe Sopranos’un Türkiye uyarlaması geliyor
DünHindistan İçişleri Bakanı Mishra'nın oğlu, 8 çiftçinin öldürüldüğü olay nedeniyle gözaltına alındı
DünTürk paralimpik yelkenci Miray Ulaş, dünya üçüncüsü oldu
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Uzun ince bir yoldayım’ türküsünü seslendirdi
DünRusya: Suriye hava savunması Pantsir sistemleri ile İsrail'in attığı 12 füzeden 8'ini imha etti
Dün‘Nazım Hikmet'i konu alan Rus tiyatro gösterisi Türkiye'de coşkuyla karşılandı’
DünÜnlü Rus doktor, Kovid-19 aşısı olan bazı hastaların neden yoğun bakıma alınabildiğini açıkladı
DünABD'li ilaç firması Moderna, koronavirüs aşısını zengin ülkelere satmakla suçlanıyor
DünTaliban yetkilisi, ABD ile ilişkilerde 'yeni bir sayfa açma' konusunda görüştüklerini açıkladı
DünHakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Avusturya Başbakanı Kurz, görevinden istifa etti
DünTuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Mercedes takımına yanıt
DünRusya, yerli yapım ilk ultra hafif roketin görünüm ve özelliklerini paylaştı
DünTürk sporcu Hilal Öztürk, kadınlar +78 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu
DünMilitary Watch: Rus K-77M füzesi dünyanın en etkili ‘havadan havaya’ füzesi olabilir
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Öğrencilikle alakası olmayan kişiler parklarda poz veriyor