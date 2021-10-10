Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent İzmir'de konser verdi

© AA / Mehmet Emin Mengüarslan Konserde kendi parçalarını seslendirmenin bencillik olacağını düşündüğünü söyleyen Levent, şunları dile getirdi: "Ben Haluk Levent şarkıları söylemek istemiyorum dedim. Ben zaten kendi şarkılarımı söylüyorum, ona senfonikte yapsak başka bir şey de yapsak olur. Ama Cumhuriyet kazanımları var dedim. Acaba dedim ülkemizin gerçekten ihtiyacı olduğu bir dönemde insanlara şöyle bir Cumhuriyet marşları, belki unutmuşlardır hep radyolardan mı çalacak, ya da darbe zamanları mı? Hiç istemediğimiz karşı olduğumuz darbe zamanları mı çalacak? Oysa marşlar halkımızın kazanımları, biz söyleyelim, hiçbir yerden didaktik olmadan. Sonra proje kabul edildi ve çok mutlu oldum."