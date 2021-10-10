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https://tr.sputniknews.com/20211010/rusyada-parasutculeri-tasiyan-l-410-ucagi-dustu-1049681813.html
Rusya’da paraşütçüleri taşıyan L-410 uçağı düştü
Rusya’da paraşütçüleri taşıyan L-410 uçağı düştü
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçüleri taşıyan bir L-410 uçağın düştüğü bildirildi. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T10:10+0300
2021-10-10T10:10+0300
2021-10-10T10:10+0300
dünya
rusya
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Sputnik’e konulan acil servislerden bir kaynak, Tataristan’da içinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebat üyesinin bulunduğu L-410 uçağının düştüğünü söyledi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresi de bu bilgileri doğruladı.
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Rusya’da paraşütçüleri taşıyan L-410 uçağı düştü Ayrıntılar geliyor
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçüleri taşıyan bir L-410 uçağın düştüğü bildirildi.
Sputnik’e konulan acil servislerden bir kaynak, Tataristan’da içinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebat üyesinin bulunduğu L-410 uçağının düştüğünü söyledi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresi de bu bilgileri doğruladı.