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SON DAKİKA: Rusya’da paraşütçüleri taşıyan L-410 uçağı düştü
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Rusya’da paraşütçüleri taşıyan L-410 uçağı düştü
Rusya’da paraşütçüleri taşıyan L-410 uçağı düştü
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçüleri taşıyan bir L-410 uçağın düştüğü bildirildi. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T10:10+0300
2021-10-10T10:10+0300
dünya
rusya
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Sputnik’e konulan acil servislerden bir kaynak, Tataristan’da içinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebat üyesinin bulunduğu L-410 uçağının düştüğünü söyledi.Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresi de bu bilgileri doğruladı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya

Rusya’da paraşütçüleri taşıyan L-410 uçağı düştü

10:10 10.10.2021
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Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçüleri taşıyan bir L-410 uçağın düştüğü bildirildi.
Sputnik’e konulan acil servislerden bir kaynak, Tataristan’da içinde 20 paraşütçü ve 2 mürettebat üyesinin bulunduğu L-410 uçağının düştüğünü söyledi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresi de bu bilgileri doğruladı.
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