Rusya’da son 24 saatte 28 bin 647 yeni koronavirüs vakası saptandı

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 28 bin 647 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 29 bin 362 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 2.44 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 7 milyon 775 bin 365’e yükseldiği belirtildi.Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (4 bin 610), St. Petersburg’da (2 bin 822), Moskova bölgesinde (2 bin 26), Samara bölgesinde (687) ve Nijniy Novgorod bölgesinde (641) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 962 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 216 bin 415’e yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 17 bin 247 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 6 milyon 858 bin 119’a ulaştığını vurguladı.
Rusya'da son 24 saatte 28 bin 647 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 7 milyon 775 bin 365’e yükseldiği bildirildi.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, Rusya genelinde son 24 saatte 28 bin 647 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 29 bin 362 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 2.44 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 7 milyon 775 bin 365’e yükseldiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca en fazla vakanın başkent Moskova’da (4 bin 610), St. Petersburg’da (2 bin 822), Moskova bölgesinde (2 bin 26), Samara bölgesinde (687) ve Nijniy Novgorod bölgesinde (641) saptandığı bilgisi paylaşıldı.
Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 962 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 216 bin 415’e yükseldiği kaydedildi.
Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 17 bin 247 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 6 milyon 858 bin 119’a ulaştığını vurguladı.