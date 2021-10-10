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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması: Herkesle görüşeceğiz, görüşüyoruz
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması: Herkesle görüşeceğiz, görüşüyoruz
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak konusunda, “Biz de şu anda lehte aleyhte bir şey söylemiyoruz. Herkesle görüşeceğiz... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T23:41+0300
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politika
türkiye
saadet partisi
temel karamollaoğlu
cumhur ittifakı
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Partisinin genel kurul toplantısına katılmak üzere Tokat’a gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, basın mensupları ile bir araya geldi. Ülke gündemi ile ilgili soruları cevaplayan Karamollaoğlu, ittifak sorularına cevap verdi."Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesi sonrasında parti olarak Cumhur İttifakı ile görüşmelere devam edecek misiniz?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:Karamollaoğlu, basın toplantısının ardından bir otelde düzenlenen partisinin il kongresine katıldı.
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türkiye, saadet partisi, temel karamollaoğlu, cumhur ittifakı

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması: Herkesle görüşeceğiz, görüşüyoruz

23:41 10.10.2021
© İHA / NURHAN İÇMEZSaadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© İHA / NURHAN İÇMEZ
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak konusunda, “Biz de şu anda lehte aleyhte bir şey söylemiyoruz. Herkesle görüşeceğiz, görüşüyoruz. Mesele ülkemizin gidişatını düzeltmek ama bizim bazı prensiplerimiz var” dedi.
Partisinin genel kurul toplantısına katılmak üzere Tokat’a gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, basın mensupları ile bir araya geldi. Ülke gündemi ile ilgili soruları cevaplayan Karamollaoğlu, ittifak sorularına cevap verdi.
"Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hayatını kaybetmesi sonrasında parti olarak Cumhur İttifakı ile görüşmelere devam edecek misiniz?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
Biz ittifakların seçim sathı mailine girilmeden ciddi manada konuşulmasının bir faydasının olmadığı kanaatindeyim. Görüşmeler yapılır, temaslar kurulur. Ben bütün parti genel başkanlarını ziyaret ediyorum, edeceğim bundan sonra da. Daha ziyaret etmediklerim var. Ülkenin gidişatı hakkında, onların düşünceleri hakkında, bizim düşüncelerimiz hakkında. Onları ben bilgilendiriyorum, onların da verecekleri bilgilerden istifade ediyorum. Onun için prensip itibarıyla seçim ittifaklarının ancak seçim sathı mailine girildikten sonra ele alınması gerektiğine inanıyorum. Ama burada bir zorlama var son zamanlarda Türkiye'de. Çünkü Cumhur İttifakı az çok yapısı belli. Bundan sonra da aynı istikamette gelişecek gibi gözüküyor. İktidarda AK Parti büyük parti, onun yanında Milliyetçi Hareket Partisi de var. Büyük Birlik Partisi de, AK Parti'nin saflarında yer aldı. Orada bir şey yok ama onun dışında ille de bir ittifak, ille de bir aday belirleme konusu zorlanıyor. Yani bir seçim bitti, gelecek seçimin adayı da şimdiden belirleyelim daha sağlam olsun. Öyle bir iş yok.
Seçimler böyle yapılmaz. Böyle de hazırlanılmaz seçimlere. Onun için ben bu zorlamaların da faydasının olmadığı kanaatindeyim. Biz her kesimle görüşüyoruz. Bu görüşmelerimiz bundan sonra da devam edecek. Zamanı geldiğinde de biz hem elbette siyaseten kendi politikalarımıza daha uygun olan hem de ülkemizin geleceği için en uygun gördüğümüz bir yerde bulunacağız. Oğuzhan Bey'in rahmetlinin tutumuna gelince evet Oğuzhan Bey'le Sayın Cumhurbaşkanı görüştü. Evde ziyaret etti. Bilahare Oğuzhan Bey bazı açıklamalarda bulundu Kıbrıs'a giderken. Sayın Asiltürk'ü davet etti, beni de davet etti aslında. Ben o sırada gitme imkanımın olmadığını söylemiştim. Başka yerlerde de bu davetler gerçekleşti.
Elbette Oğuzhan Bey, 'Cumhurbaşkanı gelmiş. Biz kesinlikle böyle bir şeyin içinde bulunamayız' gibi bir tavır sergilemedi. Şimdi Oğuzhan Bey'in bazı cümlelerini ister istemez medya tabii enteresan bulduğu cümleleri alıyor, sanki Oğuzhan Bey hep böyle düşünüyormuş gibi tatbik etmeye kalkıyor. Ama Oğuzhan Bey'in fikirlerini geçmişten bugüne kadar alırsanız ne kadar değişikliklere temas ettiğini de görürsünüz. Kendisi yani, 'Biz seçime gideceğiz. Bu seçime giderken bizim yönümüzden Mecliste temsil edilmemiz de gerekiyor. En uygun şartlar nerede oluşursa orada olacağız. Yoksa bizim kimseye bir taahhüdümüz yok' dedi. Ama burada medya biraz daha farklı bir şekilde bunu değerlendirdi. Biz de şu anda lehte aleyhte bir şey söylemiyoruz. Herkesle görüşeceğiz, görüşüyoruz. Mesele ülkemizin gidişatını düzeltmek ama bizim bazı prensiplerimiz var. Biz hep prensipler ve ilkeler bazında bu ittifakları gündeme getirdik.
Karamollaoğlu, basın toplantısının ardından bir otelde düzenlenen partisinin il kongresine katıldı.
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