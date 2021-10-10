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Sosyal medyadan yapılan ‘soytarı’ yorumu hakaret sayıldı
Sosyal medyadan yapılan ‘soytarı’ yorumu hakaret sayıldı
Sosyal paylaşım sitesinden yapılan paylaşıma, ‘Soytarı’ yorumunda bulunan kişi hakkında verilen takipsizlik kararı Yargıtay’dan döndü. Yüksek mahkeme... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T13:08+0300
2021-10-10T13:08+0300
türkiye
yargıtay
sosyal medya
dava
emsal karar
hakaret
soytarı
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Sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan paylaşım yapan kişiye, ‘Vatansız, kansız şerefsiz, soytarı’ yorumunda bulunan genç, şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi.Savcılık, ‘hakaret’ etmekle suçlanan genç hakkında ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verdi. Hakarete maruz kaldığını öne süren sosyal medya kullanıcısı, karara karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Hakimlik, itirazın reddine karar verdi.Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise kararın kanun yararına bozulması talebinde bulundu. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 18. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:
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yargıtay, sosyal medya, dava, emsal karar, hakaret, soytarı

Sosyal medyadan yapılan ‘soytarı’ yorumu hakaret sayıldı

13:08 10.10.2021
© AAYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© AA
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Sosyal paylaşım sitesinden yapılan paylaşıma, ‘Soytarı’ yorumunda bulunan kişi hakkında verilen takipsizlik kararı Yargıtay’dan döndü. Yüksek mahkeme, ‘Soytarı’ kelimesinin hakaret amaçlı kullanıldığına dikkat çekerek, takipsizlik kararına yapılan itirazı yerinde buldu.
Sosyal paylaşım sitesi Facebook’tan paylaşım yapan kişiye, ‘Vatansız, kansız şerefsiz, soytarı’ yorumunda bulunan genç, şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığında ifade verdi.
Savcılık, ‘hakaret’ etmekle suçlanan genç hakkında ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verdi. Hakarete maruz kaldığını öne süren sosyal medya kullanıcısı, karara karşı Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu. Hakimlik, itirazın reddine karar verdi.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise kararın kanun yararına bozulması talebinde bulundu. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 18. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.
Yargıtay kararında şu ifadelere yer verildi:
“İncelenen dosyada, şüphelinin ad ve soyadının yazılı olduğu facebook hesabından müştekinin tweeti paylaşılarak altına yorum yapıldığı ortadadır. Dosyadaki mevcut delillerin şüpheli hakkında hakaret suçunun işlendiği hususunda iddianame düzenlenebilmesi için yeterli şüphe oluşturduğu açıktır. Şüphelinin eyleminin sübut bulup bulmadığı hususu, tüm kanıtların, mahkemece birlikte tartışılıp değerlendirilmesi sonucu belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan açıklamalara göre, şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar ve bu karara itiraz sonucunda verilen itirazın reddine dair mercii kararı hukuka aykırıdır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, kanun yararına bozma isteği doğrultusunda düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden, 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verildi."
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