https://tr.sputniknews.com/20211010/stefan-kuntz-galibiyete-ihtiyacimiz-oldugunu-biliyoruz-1049693445.html

Stefan Kuntz: Galibiyete ihtiyacımız olduğunu biliyoruz

Stefan Kuntz: Galibiyete ihtiyacımız olduğunu biliyoruz

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Galibiyete ihtiyacımız olduğunu biliyoruz" dedi. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T22:00+0300

2021-10-10T22:00+0300

2021-10-10T22:22+0300

spor

stefan kuntz

letonya

a milli futbol takımı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049693420_32:0:3673:2048_1920x0_80_0_0_84bb0147951d92b90ae4a1aa9a14e16a.jpg

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yarın Letonya ile deplasmanda oynanacak maça ilişkin Daugava Stadı'nda milli futbolcu Merih Demiral ile birlikte açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kuntz, Letonya karşısında sahaya çıkacak kadro konusunda, "Çağlar ve Ozan'ın cezası bitti. Takıma ilk 11'i yarın sabah söyleyeceğim. Sahaya çift mi tek mi santrforla çıkacağımız konusunda ise şu an açıklama yapamam" ifadelerini kullandı. Hem oyun felsefesinin oturmasını hem de galibiyetlerin gelmesini istediklerinin altını çizen Kuntz, "Norveç maçında top rakipte çok fazla kaldı. Bu kez farklı olacak mı? Milli takıma uygun bir oyun felsefesi bulduğunuz söylemiştiniz, bu felsefenin oturması konusunda hangi aşamadayız?" sorusuna şu yanıtı verdi: 'Öncelikle iyi sonuç almak istiyoruz yani bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz'"Hedefimiz galibiyet, galibiyete ihtiyacımız olduğunu da biliyoruz" diye konuşan Stefan Kuntz, "Kökten yapılması gereken değişikliklerin bir günde yapılması mümkün değil. Öncelikle iyi sonuç almak istiyoruz. Yani bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz. Hedefimiz bu. 'Açık farklı galibiyet bekliyoruz' gibi şeyler söylersem Letonya'ya haksızlık etmiş olurum. Önce kazanalım, bunu görelim, daha sonra yorum yapalım. Letonya'yı analiz ettik, Hollanda ile olan maçlarını izledik, o maçta da iyi bir performans sergilediklerini düşünüyorum" dedi.Merih Demiral: Dünya Kupası'na katılacağımız inancım hala tam Milli futbolcu Merih Demiral, bu takımın geçmişte iyi performanslar ortaya koyduğunu ve bunu tekrarlayacak güçtü olduklarını belirterek, "Artık geçmişe değil, geleceğe bakmaya çalışıyoruz. Yarını yaşamak istiyoruz. Performans düşüklükleri oluyor ama hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah o özlediğimiz günlere geri döneriz. Çıktığımız her maçta milli takıma yakışır şekilde, bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Merih, "Taktik kadar mental durumunuz da merak ediliyor. Bu maça hazır mısınız?" sorusuna ise, "Her zaman motivasyonumuz var hiçbir maçı kolay görmüyoruz. Kötü zamanlardan geçiyoruz, istemediğimiz performanslar ortaya çıkabiliyor. Tepkiler de oluyor onları da dikkat almaya çalışıyoruz. Bazı şeyler kötü gittiğinde biz de çok üzülüyoruz. Çok güzel bir ortam var, herkes birbiri için oynamaya çalışıyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın ama bazen kötü performans ve formsuzluk olabiliyor. Milli takım için elimizden geleni en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki üç maçta da bunu göstereceğimize inanıyorum. İnşallah Dünya Kupası'na katılırız" şeklinde konuştu. Milli futbolcu, "Milli takımın son dönemdeki kötü performansında sorumluluk kimde?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Merih, Letonya karşısında 6 maçtır kazanılmamasının hatırlatılması üzerine ise, "Bu onlar için büyük bir şans, yarınki maçı kazanmak, üç puanı almak istiyoruz. Bunlarla ilgilenmiyoruz, 6 maçtır yenemiyor olabiliriz ama yarın elimizden geleni yapıp, inşallah o talihsiz gidişi kırıp, buradan üç puan için ayrılırız" değerlendirmesinde bulundu.

letonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

stefan kuntz, letonya, a milli futbol takımı