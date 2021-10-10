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Tekirdağ'da AK Partili meclis üyesinin servis aracı kundaklandı
Tekirdağ'da AK Partili meclis üyesinin servis aracı kundaklandı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner’e ait servis aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T18:16+0300
2021-10-10T18:17+0300
türkiye
ak parti
araç
kundaklama
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Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde bir servis aracı sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Küle dönen aracın AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner’e ait olduğu öğrenildi.Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.
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ak parti, araç, kundaklama

Tekirdağ'da AK Partili meclis üyesinin servis aracı kundaklandı

18:16 10.10.2021 (güncellendi: 18:17 10.10.2021)
© İHAAK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı
AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© İHA
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner’e ait servis aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.
Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde bir servis aracı sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Küle dönen aracın AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner’e ait olduğu öğrenildi.
Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.
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