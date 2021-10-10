https://tr.sputniknews.com/20211010/tekirdagda-ak-partili-meclis-uyesinin-servis-araci-kundaklandi-1049690697.html

Tekirdağ'da AK Partili meclis üyesinin servis aracı kundaklandı

Tekirdağ'da AK Partili meclis üyesinin servis aracı kundaklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner’e ait servis aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T18:16+0300

2021-10-10T18:16+0300

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türkiye

ak parti

araç

kundaklama

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Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde bir servis aracı sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Küle dönen aracın AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner’e ait olduğu öğrenildi.Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

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ak parti, araç, kundaklama