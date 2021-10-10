https://tr.sputniknews.com/20211010/tifliste-yuzlerce-saakasvili-destekcisi-sokaga-indi-1049692451.html

Tiflis’te yüzlerce Saakaşvili destekçisi sokağa çıktı

Tiflis’te yüzlerce Saakaşvili destekçisi sokağa çıktı

Parlamento binası önünde toplanan Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin yüzlerce destekçisi cezaevinde bulunan eski... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T20:19+0300

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dünya

mihail saakaşvili

gürcistan

protestolar

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Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili’nin vatanına dönmesi için bir hareket kuran muhalefetteki Kanun ve Adalet Partisi Başkanı Tamar Çarkviani, basın mensuplarına açıklamasında, “Saakaşvili’nin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Gelin önce adalet reformunu gerçekleştirelim ve yolsuzluğu ortadan kaldıralım, sonra insanları yargılayalım” ifadesini kullandı.Organizatörlerin sözlerine göre, göstericiler arasında Almanya, İspanya, İtalya, ABD ve diğer ülkelerden gelen Gürcü göçmenler de yer alıyor. Protestocular, Saakaşvili serbest kalana kadar eylemi sürdüreceklerini dile getiriyor.

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mihail saakaşvili, gürcistan, protestolar