https://tr.sputniknews.com/20211010/tiktokta-trendi-icin-engelli-ogretmenini-dovup-hastanelik-etti-1049680794.html

'Tiktok trendi için' engelli öğretmenini dövüp hastanelik etti

'Tiktok trendi için' engelli öğretmenini dövüp hastanelik etti

ABD'nin Louisiana eyaletinde gerçekleşen olay kan dondurdu. TikTok'ta trend olan 'öğretmenini tokatla' akımına katılmak isteyen bir genç, 64 yaşındaki engelli... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

abd

trend

tiktok

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Louisiana'da gerçekleşen feci olayda, 18 yaşındaki Larianna Jackson, TikTok akımı için 64 yaşındaki engelli İngilizce öğretmenine saldırdı. Arkadaşları sınıftan çıktıktan sonra Jackson öğretmeninin yanına gitti. Arkadaşları uzaktan Jackson'ı çekerken, saldırgan aniden öğretmenine defalarca yumruk atmaya başladı. Yaşlı kadın aldığı darbelerin ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Jackson tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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2021

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abd, trend, tiktok