TMMOB: Ankara Valiliği, gar önüne yerleştirilen mabet ağaç fidanlarını kaldırdı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Valiliği, 10 Ekim 2021 01.53 itibari ile 10 Ekim Katliamında hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısına Gar önüne yerleştirilen Mabet Ağaç fidanlarını alıp götürmekle meşgul! Bunu da unutmayacağız, unutturmayacağız!” ifadesi kullanıldı.
TMMOB, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle Ankara Gar’ının önüne Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen mabet ağaç fidanlarının Ankara Valiliği tarafından kaldırıldığını duyurdu.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Valiliği, 10 Ekim 2021 01.53 itibari ile 10 Ekim Katliamında hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısına Gar önüne yerleştirilen Mabet Ağaç fidanlarını alıp götürmekle meşgul! Bunu da unutmayacağız, unutturmayacağız!” ifadesi kullanıldı.
Ankara Valiliği, 10 Ekim 2021 01.53 itibari ile 10 Ekim Katliamında hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısına Gar önüne yerleştirilen Mabet Ağaç fidanlarını alıp götürmekle meşgul! Bunu da unutmayacağız, Unutturmayacağız!#10Ekimpic.twitter.com/oiH5wekrLR