https://tr.sputniknews.com/20211010/tmmob-ankara-valiligi-gar-onune-yerlestirilen-mabet-agac-fidanlarini-kaldirdi-1049683760.html

TMMOB: Ankara Valiliği, gar önüne yerleştirilen mabet ağaç fidanlarını kaldırdı

TMMOB: Ankara Valiliği, gar önüne yerleştirilen mabet ağaç fidanlarını kaldırdı

TMMOB, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle Ankara Gar’ının önüne Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen mabet ağaç fidanlarının... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T12:20+0300

2021-10-10T12:20+0300

2021-10-10T12:21+0300

türkiye

tmmob

ankara valiliği

ağaç

fidan

10 ekim ankara garı katliamı

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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Valiliği, 10 Ekim 2021 01.53 itibari ile 10 Ekim Katliamında hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısına Gar önüne yerleştirilen Mabet Ağaç fidanlarını alıp götürmekle meşgul! Bunu da unutmayacağız, unutturmayacağız!” ifadesi kullanıldı.

türkiye

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2021

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tmmob, ankara valiliği, ağaç, fidan, 10 ekim ankara garı katliamı