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TMMOB: Ankara Valiliği, gar önüne yerleştirilen mabet ağaç fidanlarını kaldırdı
TMMOB: Ankara Valiliği, gar önüne yerleştirilen mabet ağaç fidanlarını kaldırdı
TMMOB, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle Ankara Gar’ının önüne Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen mabet ağaç fidanlarının... 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T12:20+0300
2021-10-10T12:21+0300
türkiye
tmmob
ankara valiliği
ağaç
fidan
10 ekim ankara garı katliamı
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Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Valiliği, 10 Ekim 2021 01.53 itibari ile 10 Ekim Katliamında hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısına Gar önüne yerleştirilen Mabet Ağaç fidanlarını alıp götürmekle meşgul! Bunu da unutmayacağız, unutturmayacağız!” ifadesi kullanıldı.
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tmmob, ankara valiliği, ağaç, fidan, 10 ekim ankara garı katliamı

TMMOB: Ankara Valiliği, gar önüne yerleştirilen mabet ağaç fidanlarını kaldırdı

12:20 10.10.2021 (güncellendi: 12:21 10.10.2021)
© Fotoğraf : TMMOBTMMOB: Ankara Valiliği, gar önüne yerleştirilen mabet ağaç fidanlarını kaldırdı
TMMOB: Ankara Valiliği, gar önüne yerleştirilen mabet ağaç fidanlarını kaldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© Fotoğraf : TMMOB
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TMMOB, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle Ankara Gar’ının önüne Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yerleştirilen mabet ağaç fidanlarının Ankara Valiliği tarafından kaldırıldığını duyurdu.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Valiliği, 10 Ekim 2021 01.53 itibari ile 10 Ekim Katliamında hayatını kaybeden yurttaşlarımızın anısına Gar önüne yerleştirilen Mabet Ağaç fidanlarını alıp götürmekle meşgul! Bunu da unutmayacağız, unutturmayacağız!” ifadesi kullanıldı.
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