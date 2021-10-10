https://tr.sputniknews.com/20211010/trafikte-formula-1-yogunlugu-yollar-kilitlendi-yayalar-guvenlik-seridinde-yurudu-1049687217.html

Trafikte Formula 1 yoğunluğu: Yollar kilitlendi, yayalar güvenlik şeridinde yürüdü

Trafikte Formula 1 yoğunluğu: Yollar kilitlendi, yayalar güvenlik şeridinde yürüdü

Tuzla İstanbul Park'ta düzenlenen Formula 1 yarışları nedeniyle piste giden birçok yol kilitlenirken, uzak mesafede aracından inen yarışseverler ise güvenlik... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

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trafik

formula 1

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Formula Türkiye Grand Prix'i 2021 Formula 1 takvimine göre 8-10 Ekim tarihleri arasında Formula 1 organizasyonuna dokuzuncu kez ev sahipliği yapan Intercity İstanbul Park çevresinde yoğun trafik oluştu.Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yarışlara gitmek isteyenler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Araçları ile ilerleyemeyen bir çok yarış sever ise, uzak mesafede araçlarını bırakarak kilometrelerce yürüdü. Bu sırada bir çok yarış severin hayatını tehlikeye atarak güvenlik şeridinde yürüdüğü görüldü. Yol boyunca kaldırımların olmaması nedeniyle güvenlik şeridinde yürüyen yarış severler, trafiği tehlikeye düşürdü.Bir yarış sever, “Bu organizasyonu yaparken bu trafiğe çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu şekilde kimse bu büyük fiyatları vererek bu çileyi çekmek istemez. Şimdi biz diyoruz ki; 'Her sene Formula 1 yapılsın' Ama bu şartlarda insanlar nasıl gelsin ki buraya" şeklinde konuştu. Polis, yoğun olan trafiği açmak için İstanbul Park çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

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türkiye, trafik, formula 1