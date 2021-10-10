Trafikte tartıştıkları iki kişiyi baltayla yaraladılar

Sakarya'da S.A. ve T.C.K. ile Y.A. ve A.A. arasında trafikte çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olayda S.A. ve T.C.K., baltayla kol ve karnından yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Sakarya’nın Erenler ilçesinde trafikte tartıştıkları iki kişiyi baltayla yaralayan iki kişi gözaltına alındı.
Sakarya'da S.A. ve T.C.K. ile Y.A. ve A.A. arasında trafikte çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olayda S.A. ve T.C.K., baltayla kol ve karnından yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan iki yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.