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Trump: Rusya ve Çin, ABD’nin Afganistan'da terk ettiği helikopterleri söktü ve incelemeye başladı
Trump: Rusya ve Çin, ABD’nin Afganistan'da terk ettiği helikopterleri söktü ve incelemeye başladı
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin’in ABD’nin Afganistan'dan çıkarken terk ettiği helikopterleri çoktan söktüğünü ve incelemeye başladığını belirtti. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T10:15+0300
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dünya
rusya
çin
joe biden
donald trump
açıklama
miting
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ABD’nin Iowa eyaletinde düzenlenen mitingde destekçilerine seslenen eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Afganistan’da terk ettiği helikopterler konusuna da değinerek, Rusya ve Çin’in ABD’nin bu helikopterleri çoktan söktüğünü ve incelemeye başladığını söyledi.Trump, “Rusya ve Çin’in elinde artık helikopterlerimizin örnekleri var. Apache’leri çoktan söküyorlar, inceliyorlar ve çok yakında en iyi ekipmanlara sahip olacaklar” diye konuştu.'Bunlar artık düşmanlarımızın elinde'ABD ordu birliklerinin Afganistan'dan ayrılırken ‘en yenileri olmasa da birkaç eski helikopteri bozduğuna’ dikkat çeken Trump, “Bunlar artık düşmanlarımızın elinde” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden’i konuşmalarında sıklıkla yaptığı hatalar için eleştiren Trump, mitingdeki konuşmada hata yaparak, ABD’nin Pakistan’dan çıktığını söyledi.Eski ABD Başkanı, “Hatırlarsınız, Uzay Kuvvetleri hoşlarına gitmemişti. Fakat en önemli (kuvvetlerden) biri olacaklar. Orduyu yeniden düzenledik ve bu, askerleri Pakistan'dan… Afganistan’dan çekmekten daha zordu. Yeri gelmişken, Pakistan bize yardım edebilirdi, fakat biz istemedik. Pakistan’a milyarlarca dolar veriyoruz, onlar ise bizim için hiçbir şey yapmıyor” diye konuştu.Son Amerikan askerleri 30 Ağustos gecesi Kabil Havaalanı’ndan ayrılarak, ABD’nin Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığına son vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211007/trump-asil-baskaldiri-kongre-baskininda-degil-3-kasimdaki-secimlerde-oldu-1049595526.html
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rusya, çin, joe biden, donald trump, açıklama, miting, düello

Trump: Rusya ve Çin, ABD’nin Afganistan'da terk ettiği helikopterleri söktü ve incelemeye başladı

10:15 10.10.2021
© REUTERS / Shannon StapletonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin’in ABD’nin Afganistan'dan çıkarken terk ettiği helikopterleri çoktan söktüğünü ve incelemeye başladığını belirtti.
ABD’nin Iowa eyaletinde düzenlenen mitingde destekçilerine seslenen eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin Afganistan’da terk ettiği helikopterler konusuna da değinerek, Rusya ve Çin’in ABD’nin bu helikopterleri çoktan söktüğünü ve incelemeye başladığını söyledi.
Trump, “Rusya ve Çin’in elinde artık helikopterlerimizin örnekleri var. Apache’leri çoktan söküyorlar, inceliyorlar ve çok yakında en iyi ekipmanlara sahip olacaklar” diye konuştu.

'Bunlar artık düşmanlarımızın elinde'

ABD ordu birliklerinin Afganistan'dan ayrılırken ‘en yenileri olmasa da birkaç eski helikopteri bozduğuna’ dikkat çeken Trump, “Bunlar artık düşmanlarımızın elinde” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden’i konuşmalarında sıklıkla yaptığı hatalar için eleştiren Trump, mitingdeki konuşmada hata yaparak, ABD’nin Pakistan’dan çıktığını söyledi.
Eski ABD Başkanı, “Hatırlarsınız, Uzay Kuvvetleri hoşlarına gitmemişti. Fakat en önemli (kuvvetlerden) biri olacaklar. Orduyu yeniden düzenledik ve bu, askerleri Pakistan'dan… Afganistan’dan çekmekten daha zordu. Yeri gelmişken, Pakistan bize yardım edebilirdi, fakat biz istemedik. Pakistan’a milyarlarca dolar veriyoruz, onlar ise bizim için hiçbir şey yapmıyor” diye konuştu.
Son Amerikan askerleri 30 Ağustos gecesi Kabil Havaalanı’ndan ayrılarak, ABD’nin Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığına son vermişti.
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