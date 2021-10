https://tr.sputniknews.com/20211010/turkiye-down-sendromlular-futsal-milli-takimi-avrupa-sampiyonu-oldu-1049691101.html

Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya’da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) Portekiz’i 6-0 yenerek Avrupa... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T18:31+0300

2021-10-10T18:31+0300

2021-10-10T18:31+0300

spor

türkiye

portekiz

şampiyon

down sendromu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/1049690957_0:97:1024:673_1920x0_80_0_0_a878e8928c8281024e576d36f0524914.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Özel Sporcular Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya’da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda (Trigames 2021) Portekiz’i 6-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.Finalde Portekiz ile karşılaşan ay-yıldızlılar, ilk yarısını 5-0 önde tamamladığı maçtan 6-0 galip ayrıldı ve Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Milliler, İtalya’yı 8-6 mağlup ederek finale yükselmişti.Teknik direktörlüğünü İbrahim Acar’ın yaptığı Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın kadrosunda Birkan Dikici, Caner Ekin, Furkan Özdemir, Hami Haldız, Hüseyin Dinç, Mehmet Anıl Koçak, Mert Uruk, Oğulcan Batun Öztürk, Resul Orakçı, Tahra Kavis ve Volkan Yavuzaslan yer alıyor.TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu ve Özel Sporcular Spor Federasyonu iş birliği ile Türkiye'de ilk kez 2017 yılında başlatılan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 2018’de İtalya’nın Terni şehrindeki Özel Sporcular Down Sendromu Avrupa Futsal Şampiyonası’nda üçüncü olmuştu.

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, portekiz, şampiyon, down sendromu