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https://tr.sputniknews.com/20211010/turkiyede-son-24-saatte-28-bin-370-yeni-vaka-tespit-edildi-196-kisi-yasamini-yitirdi-1049692714.html
Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi, 196 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi, 196 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T20:34+0300
2021-10-10T20:44+0300
türkiye
koronavirüs
sağlık bakanlığı
son dakika
vaka
vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Son duruma göre son 24 saatte 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi, 196 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son durumu "Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28 bin 370. Kovid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı" ifadeleriyle aktardı.
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koronavirüs, sağlık bakanlığı, son dakika, vaka, vaka sayısı

Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi, 196 kişi yaşamını yitirdi

20:34 10.10.2021 (güncellendi: 20:44 10.10.2021)
© AATürkiye vaka hastane
Türkiye vaka hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© AA
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Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Son duruma göre son 24 saatte 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi, 196 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son durumu "Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28 bin 370. Kovid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı" ifadeleriyle aktardı.
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