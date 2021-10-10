Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi, 196 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Son duruma göre son 24 saatte 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi, 196 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son durumu "Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28 bin 370. Kovid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı" ifadeleriyle aktardı.
Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Son duruma göre son 24 saatte 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi, 196 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son durumu "Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28 bin 370. Kovid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı" ifadeleriyle aktardı.
“Aşıya rağmen vaka sayıları neden yüksek?” Bugünkü sayıya bakalım: 28.370. Covid-19 sebebiyle hastaneye yatanların sayısı ise 1.283. Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşının sonucunu hastalığın hafif geçirilmesinde görüyoruz. Vaka sayısı? Aşı artıyor ama tedbir azaldı! pic.twitter.com/UwtzklF9KM