Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211010/uefa-uluslar-ligi-finalinde-ispanyayi-2-1-maglup-eden-fransa-sampiyon-oldu-1049694548.html
Fransa UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu
Fransa UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu
UEFA Uluslar Ligi Finali'nde İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransa şampiyon oldu. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T23:44+0300
2021-10-11T00:00+0300
spor
fransa
uefa
ispanya
uefa uluslar ligi
karim benzema
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049694689_0:150:3109:1899_1920x0_80_0_0_e1646b146ff10cc0d5513272079d28e0.jpg
İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk yarısında golsüz eşitlik bozulmazken İspanya, 64'üncü dakikada Mikel Oyarzabal ile maçta 1-0 öne geçti.Fransa’dan bu gole yanıt gecikmedi ve 2 dakika sonra Karim Benzema skora eşitliği getiren golü attı: 1-1.Müsabakanın son bölümüne girilirken Kylian Mbappe attığı golle Fransa'yı maçta öne geçirdi: 1-2.Maçta başka gol olmayınca Fransa, geriden gelerek İspanya’yı 2-1 yendi ve UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu oldu.
fransa
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049694689_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_528073c16410a2fcb3c51715e604d326.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, uefa, ispanya, uefa uluslar ligi, karim benzema

Fransa UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu

23:44 10.10.2021 (güncellendi: 00:00 11.10.2021)
© REUTERS / ALBERTO LINGRIAFransa, UEFA Uluslar Ligi
Fransa, UEFA Uluslar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2021
© REUTERS / ALBERTO LINGRIA
Abone ol
UEFA Uluslar Ligi Finali'nde İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransa şampiyon oldu.
İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında golsüz eşitlik bozulmazken İspanya, 64'üncü dakikada Mikel Oyarzabal ile maçta 1-0 öne geçti.
Fransa’dan bu gole yanıt gecikmedi ve 2 dakika sonra Karim Benzema skora eşitliği getiren golü attı: 1-1.
Müsabakanın son bölümüne girilirken Kylian Mbappe attığı golle Fransa'yı maçta öne geçirdi: 1-2.
Maçta başka gol olmayınca Fransa, geriden gelerek İspanya’yı 2-1 yendi ve UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu oldu.
110000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:39Kayseri’de kağıt fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı
00:23Facebook, gençleri yararsız içeriklerden uzak tutacak yeni önlemler alacak
00:13Yabancı uyruklu gençler arasında 'yan baktın' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
DünFransa UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu
DünSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması: Herkesle görüşeceğiz, görüşüyoruz
DünLavrov: AB ile karşılıklı aşı sertifikalarının tanınması konusunda sağduyunun kazanmasını umuyoruz
DünAntalya'da bir düğünde gelinle damada kripto para takıldı
DünDoktoru 'Saakaşvili'nin sağlığı kötüleşti' dedi, Gürcistanlı yetkililer yalanladı
Dün'Polislerin kumanyalarından artanları insanlar topluyor' haberlerine ilişkin Valilikten açıklama
DünStefan Kuntz: Galibiyete ihtiyacımız olduğunu biliyoruz
DünSoylu: Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan güdümlü füze saldırısıyla şehit edildi
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: Gençlerle aramıza girmek isteyenlere diyoruz ki siz kendi işinize bakın
DünTrafikte tartıştıkları iki kişiyi baltayla yaraladılar
DünTürkiye'de son 24 saatte 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi, 196 kişi yaşamını yitirdi
DünKayıp kardeşlerin cesedi 9 yıl sonra bulundu
DünTiflis’te yüzlerce Saakaşvili destekçisi sokağa çıktı
DünBoğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci: Rektörün arabasının önünü kesmek insani bir davranış değil
DünEmniyet'ten Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği öne sürülen uyuşturucuya ilişkin açıklama
DünTBMM'de bu hafta 'vergi düzenlemesi' görüşülecek
DünFormula 1 Rolex Türkiye GP'de kupa seremonisi yapıldı: Bottas’a kupayı TBMM Başkanı Şentop verdi