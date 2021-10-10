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https://tr.sputniknews.com/20211010/uefa-uluslar-ligi-finalinde-ispanyayi-2-1-maglup-eden-fransa-sampiyon-oldu-1049694548.html
Fransa UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu
Fransa UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu
UEFA Uluslar Ligi Finali'nde İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransa şampiyon oldu. 10.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-10T23:44+0300
2021-10-10T23:44+0300
2021-10-11T00:00+0300
spor
fransa
uefa
ispanya
uefa uluslar ligi
karim benzema
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İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk yarısında golsüz eşitlik bozulmazken İspanya, 64'üncü dakikada Mikel Oyarzabal ile maçta 1-0 öne geçti.Fransa’dan bu gole yanıt gecikmedi ve 2 dakika sonra Karim Benzema skora eşitliği getiren golü attı: 1-1.Müsabakanın son bölümüne girilirken Kylian Mbappe attığı golle Fransa'yı maçta öne geçirdi: 1-2.Maçta başka gol olmayınca Fransa, geriden gelerek İspanya’yı 2-1 yendi ve UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu oldu.
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fransa, uefa, ispanya, uefa uluslar ligi, karim benzema
Fransa UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu 23:44 10.10.2021 (güncellendi: 00:00 11.10.2021)
UEFA Uluslar Ligi Finali'nde İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransa şampiyon oldu.
İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı
UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında golsüz eşitlik bozulmazken İspanya, 64'üncü dakikada Mikel Oyarzabal ile maçta 1-0 öne geçti.
Fransa’dan bu gole yanıt gecikmedi ve 2 dakika sonra
Karim Benzema skora eşitliği getiren golü attı: 1-1.
Müsabakanın son bölümüne girilirken
Kylian Mbappe attığı golle Fransa'yı maçta öne geçirdi: 1-2.
Maçta başka gol olmayınca Fransa, geriden gelerek İspanya’yı 2-1 yendi ve UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu oldu.