https://tr.sputniknews.com/20211010/uefa-uluslar-ligi-finalinde-ispanyayi-2-1-maglup-eden-fransa-sampiyon-oldu-1049694548.html

Fransa UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu

Fransa UEFA Uluslar Ligi şampiyonu oldu

UEFA Uluslar Ligi Finali'nde İspanya'yı 2-1 mağlup eden Fransa şampiyon oldu. 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T23:44+0300

2021-10-10T23:44+0300

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spor

fransa

uefa

ispanya

uefa uluslar ligi

karim benzema

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İtalya'nın yarı final ve final maçlarına ev sahipliği yaptığı UEFA Uluslar Ligi finalinde İspanya ile Fransa, Milano’daki San Siro’da karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk yarısında golsüz eşitlik bozulmazken İspanya, 64'üncü dakikada Mikel Oyarzabal ile maçta 1-0 öne geçti.Fransa’dan bu gole yanıt gecikmedi ve 2 dakika sonra Karim Benzema skora eşitliği getiren golü attı: 1-1.Müsabakanın son bölümüne girilirken Kylian Mbappe attığı golle Fransa'yı maçta öne geçirdi: 1-2.Maçta başka gol olmayınca Fransa, geriden gelerek İspanya’yı 2-1 yendi ve UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu oldu.

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fransa, uefa, ispanya, uefa uluslar ligi, karim benzema