https://tr.sputniknews.com/20211010/yonetmen-yurur-kafkas-mitolojisinde-tanrilara-isyan-buyuklere-isyan-olarak-nitelendiriliyor-1049704096.html

Yönetmen Yürür: Kafkas mitolojisinde tanrılara isyan, büyüklere isyan olarak nitelendiriliyor

Yönetmen Yürür: Kafkas mitolojisinde tanrılara isyan, büyüklere isyan olarak nitelendiriliyor

Yönetmen Yürür, “Kafkas mitolojisi, ateş elementi üstüne kurulu. Bu mitolojinin her şeyi Sosruka karakteri… Tanrılara isyan, büyüklere isyan olarak... 10.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-10T23:49+0300

2021-10-10T23:49+0300

2021-10-11T12:09+0300

gündem dişi

yönetmen

kafkas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049704648_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_fa294a95dc7bcd42265696330b7b30ab.jpg

Yönetmen Yürür: Kafkas mitolojisinde tanrılara isyan, büyüklere isyan olarak nitelendiriliyor Yönetmen Yürür: Kafkas mitolojisinde tanrılara isyan, büyüklere isyan olarak nitelendiriliyor

Sinema yazarı, yönetmen Fatih Yürür, Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda stüdyo konuğuydu.2014 yılında kamera arkasına geçtiği ilk kısa filmi 'Zemin Kat' ile kısa film arenasına adım atan Yürür, ikinci filmi olan 'Geleceği Olmayan Adam’a ilişkin, “Film başta gerektiği kadar kişiye ulaşamasa da aradan geçen 5 yıl sonra film şu an yabancı festivallerde seçkilere alınmaya başladı. Geleceği Olmayan Adam, benim için ‘film çekmeyi öğreniyorum’ dediğim bir atölye oldu” şeklinde konuştu.‘Bu mitoloji ateş elementi üstüne kurulu’“’Kafkas Mitolojisi’ kitabının yazımına ilham olan en önemli çalışmalardan biri ‘Repatriant’ adındaki belgesel çalışmam” diyen Yürür, şunları söyledi:Yürür, şöyle devam etti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

yönetmen, kafkas, аудио