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Çin'in Şansi eyaletindeki seller nedeniyle 120 binden fazla kişi tahliye edildi
Çin'in Şansi eyaletindeki seller nedeniyle 120 binden fazla kişi tahliye edildi
Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde yoğun yağışın yol açtığı seller nedeniyle 120 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
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Çin'in Şansi eyaletindeki seller nedeniyle 120 binden fazla kişi tahliye edildi

13:40 11.10.2021
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Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde yoğun yağışın yol açtığı seller nedeniyle 120 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.
© AFP 2021 / STR

Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, eyalet acil durum yetkilileri, yaptıkları açıklamada, sellerden il, ilçe ve bölge düzeyindeki 76 yerleşim biriminde yaşayan yaklaşık 1 milyon 750 bin kişinin etkilendiğini kaydetti.

Çin haber ajansı Şinhua&#x27;nın haberine göre, eyalet acil durum yetkilileri, yaptıkları açıklamada, sellerden il, ilçe ve bölge düzeyindeki 76 yerleşim biriminde yaşayan yaklaşık 1 milyon 750 bin kişinin etkilendiğini kaydetti. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2021 / STR

Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, eyalet acil durum yetkilileri, yaptıkları açıklamada, sellerden il, ilçe ve bölge düzeyindeki 76 yerleşim biriminde yaşayan yaklaşık 1 milyon 750 bin kişinin etkilendiğini kaydetti.

© AFP 2021 / STR

Afet nedeniyle 17 bin konut ve 190 bin hektar ekili arazinin tahrip olduğu bölgede, 120 binden fazla kişi, sel tehlikesi nedeniyle yaşadıkları bölgelerden tahliye edildi.

Afet nedeniyle 17 bin konut ve 190 bin hektar ekili arazinin tahrip olduğu bölgede, 120 binden fazla kişi, sel tehlikesi nedeniyle yaşadıkları bölgelerden tahliye edildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2021 / STR

Afet nedeniyle 17 bin konut ve 190 bin hektar ekili arazinin tahrip olduğu bölgede, 120 binden fazla kişi, sel tehlikesi nedeniyle yaşadıkları bölgelerden tahliye edildi.

© AFP 2021 / STR

Geçen hafta Linfın şehrine bağlı Pu ilçesinde yaşanan toprak kaymasında aynı araçtaki 4 polis memuru yaşamını yitirmiş, bir diğeri de yaralanmıştı.

Bugün Luliang şehrinde toprak kayması nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e çıktı.

Eyalet genelinde 1000'den fazla inşaat projesine ara verildi, 160'tan fazla mesire yeri ziyarete kapatıldı.

Geçen hafta Linfın şehrine bağlı Pu ilçesinde yaşanan toprak kaymasında aynı araçtaki 4 polis memuru yaşamını yitirmiş, bir diğeri de yaralanmıştı.Bugün Luliang şehrinde toprak kayması nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5&#x27;e çıktı.Eyalet genelinde 1000&#x27;den fazla inşaat projesine ara verildi, 160&#x27;tan fazla mesire yeri ziyarete kapatıldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2021 / STR

Geçen hafta Linfın şehrine bağlı Pu ilçesinde yaşanan toprak kaymasında aynı araçtaki 4 polis memuru yaşamını yitirmiş, bir diğeri de yaralanmıştı.

Bugün Luliang şehrinde toprak kayması nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e çıktı.

Eyalet genelinde 1000'den fazla inşaat projesine ara verildi, 160'tan fazla mesire yeri ziyarete kapatıldı.

© AFP 2021 / STR

Eyalet merkezi Taiyüen şehrindeki Çingşu ilçesinden geçen Vuma nehrinin taşması, bölgedeki baraj ve bentlerin yıkılmasına yol açtı. Nehir boyundaki 8 köyde yaşayan 15 bin kişi ile çevre yerleşimlerdeki yaklaşık 18 bin kişinin tahliye çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Ay başından bu yana mevsim normallerinin 5 katından fazla ortalama yağış alan eyalette seller nedeniyle yaklaşık 60 kömür madeni üretime ara vermek zorunda kaldı.

Eyalet merkezi Taiyüen şehrindeki Çingşu ilçesinden geçen Vuma nehrinin taşması, bölgedeki baraj ve bentlerin yıkılmasına yol açtı. Nehir boyundaki 8 köyde yaşayan 15 bin kişi ile çevre yerleşimlerdeki yaklaşık 18 bin kişinin tahliye çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.Ay başından bu yana mevsim normallerinin 5 katından fazla ortalama yağış alan eyalette seller nedeniyle yaklaşık 60 kömür madeni üretime ara vermek zorunda kaldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2021 / STR

Eyalet merkezi Taiyüen şehrindeki Çingşu ilçesinden geçen Vuma nehrinin taşması, bölgedeki baraj ve bentlerin yıkılmasına yol açtı. Nehir boyundaki 8 köyde yaşayan 15 bin kişi ile çevre yerleşimlerdeki yaklaşık 18 bin kişinin tahliye çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Ay başından bu yana mevsim normallerinin 5 katından fazla ortalama yağış alan eyalette seller nedeniyle yaklaşık 60 kömür madeni üretime ara vermek zorunda kaldı.

© AFP 2021 / STR

Çin'in en önemli kömür tedarikçisi olan eyalette üretimdeki aksamanın, kış ayları öncesi elektrik ve ısınma sıkıntısına neden olacağından endişe ediliyor.

Çin&#x27;in en önemli kömür tedarikçisi olan eyalette üretimdeki aksamanın, kış ayları öncesi elektrik ve ısınma sıkıntısına neden olacağından endişe ediliyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2021 / STR

Çin'in en önemli kömür tedarikçisi olan eyalette üretimdeki aksamanın, kış ayları öncesi elektrik ve ısınma sıkıntısına neden olacağından endişe ediliyor.

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