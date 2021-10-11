İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nün ekonomistler David Card, Joshua Angrist ve Guido Imbens'e verildiğini duyurdu.Resmi olarak Alfred Nobel'in anısına verilien Sveriges Riksbank Ödülü'nü bu yılki kazananlarına toplam 10 milyon İsveç kronu (1.14 milyon dolar) verildi.Akademi, Kanada doğumlu Card'ın ödülün yarısını 'çalışma ekonomisine yaptığı deneysel katkılardan dolayı' aldığını belirtti.Angrist ve Imbens'in ise ödülün diğer yarısını 'nedensel ilişkilerin analizine sundukları metodolojik katkılarından dolayı' aldıkları kaydedildi.
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nobel ödülü
2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları belli oldu
2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nü David Card ile Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens kazandı.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nün ekonomistler David Card, Joshua Angrist ve Guido Imbens'e verildiğini duyurdu.
Resmi olarak Alfred Nobel'in anısına verilien Sveriges Riksbank Ödülü'nü bu yılki kazananlarına toplam 10 milyon İsveç kronu (1.14 milyon dolar) verildi.
BREAKING NEWS: The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrizepic.twitter.com/nkMjWai4Gn