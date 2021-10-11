https://tr.sputniknews.com/20211011/2021-nobel-ekonomi-odulunun-kazananlari-belli-oldu-1049707346.html

2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları belli oldu

2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları belli oldu

2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nü David Card ile Joshua D. Angrist ve Guido W. Imbens kazandı. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T13:11+0300

2021-10-11T13:11+0300

2021-10-11T13:23+0300

yaşam

nobel ödülü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1049707346.jpg?1633947784

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nün ekonomistler David Card, Joshua Angrist ve Guido Imbens'e verildiğini duyurdu.Resmi olarak Alfred Nobel'in anısına verilien Sveriges Riksbank Ödülü'nü bu yılki kazananlarına toplam 10 milyon İsveç kronu (1.14 milyon dolar) verildi.Akademi, Kanada doğumlu Card'ın ödülün yarısını 'çalışma ekonomisine yaptığı deneysel katkılardan dolayı' aldığını belirtti.Angrist ve Imbens'in ise ödülün diğer yarısını 'nedensel ilişkilerin analizine sundukları metodolojik katkılarından dolayı' aldıkları kaydedildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nobel ödülü