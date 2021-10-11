https://tr.sputniknews.com/20211011/a-milli-futbol-takimi-letonyayi-uzatmalarda-devirdi-1049727724.html

A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 2-1 mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 2-1 mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya ile Daugava Stadyumunda karşılaştı. A Milliler, maçtan 2-1'lik... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T23:42+0300

2021-10-11T23:42+0300

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spor

türkiye

letonya

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Letonya-Türkiye mücadelesinin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.7. dakikada Letonya gole yaklaştı. Sol kanattan Savalnieks'in kullandığı kornerde, altıpas önünde Cernomordijs topa kafayı vurdu, Merih Demiral çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.25. dakikada milli takımın gelişen atağında, Kerem Aktürkoğlu rakip yarı sahanın ortalarında topla buluştu. Hızla ceza sahasına ilerleyen Kerem yaklaşık 25 metreden şutunu attı, köşeye giden ve yerde de seken meşin yuvarlağı kaleci Ozols iki hamlede kontrol etti.29. dakikada Türkiye gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, açışını düzeltip ceza sahasına girmeden sert vurdu. Kaleci Ozols köşeye giden meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.35. dakikada milli takım, Letonya ceza sahasının önünden, kaleyi sol çaprazdan gören bölgeden serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın kullandığı atışta top üst ağlarda kaldı.Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

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