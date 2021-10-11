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ABD’li uzmandan kabus gibi kehanet: 'İnsanlık iki dünya savaşı daha görebilir'
ABD’li uzmandan kabus gibi kehanet: 'İnsanlık iki dünya savaşı daha görebilir'
ABD’li askeri uzman Robert Farley, ABD ile Çin arasındaki ihtilafın üçüncü ve dördüncü dünya savaşlarının çıkmasına yol açabileceğini öngördü. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T17:32+0300
2021-10-11T17:32+0300
savunma
abd
dünya savaşı
savaş
çin halk cumhuriyeti
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ABD Ordusu Savaş Koleji'nden (USAWC) Prof. Dr. Robert Farley, Pentagon'a yakınlığıyla bilinen 19FortyFive sitesi için kaleme aldığı yazıda ABD ile Çin arasındaki ihtilafın üçüncü ve dördüncü dünya savaşlarının çıkmasına yol açabileceğini savundu.Makalede dünyanın geleceğine ilişkin karamsar yorumlarda bulunan Farley, “Washington ve Pekin arasındaki zıtlaşma, büyük bir olasılıkla belirleyici bir çatışma ile son bulmayıp, bir dizi silahlı kampanyaya yol açacak” ifadelerini kullandı.İki süper gücün Tayvan için bir savaş başlatabileceğine dikkat çeken uzman, ABD kuvvetlerinin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nu (PLA) yenmeyi başarsa da bunun Pekin'i adayla birleşme fikrinden vazgeçiremeyeceğini ifade etti. Farley, Çin’in önce ABD ile geçici bir ateşkes imzalayacağını, ardından da tartışmalı bölgeyi ilhak etmek için yeni bir saldırı başlatacağını savundu.Makalede, “Çin Tayvan kampanyasını kazansa dahi ABD ile arasında olan temel ihtilaflar ortadan kalkmayacak. Asya devletlerinin Çin ordusunun askeri başarısına tepkisini tahmin etmek zor olsa da, böyle bir gelişmeden sonra Vietnam, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin Washington ile daha yakın bir ittifak arayışına gireceği varsayılabilir. Bu da başka bir çatışmanın ön koşullarını yaratacak” ifadelerine yer verildi.Pasifik Okyanusu’nun batısında çıkabilecek herhangi bir silahlı çatışmanın bir felaket olacağını ve Asya ile Kuzey Amerika arasında gelişen altyapının, finansal ve ticari bağların yok olmasına yol açacağını hatırlatan yazar, insanlığın böyle bir senaryoyu önlemeyi başarabileceğini umduğunu ifade etti.
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abd, dünya savaşı, savaş, çin halk cumhuriyeti

ABD’li uzmandan kabus gibi kehanet: 'İnsanlık iki dünya savaşı daha görebilir'

17:32 11.10.2021
© AFP 2021 / Noel CelisJ-20 savaş uçağı
J-20 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AFP 2021 / Noel Celis
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ABD’li askeri uzman Robert Farley, ABD ile Çin arasındaki ihtilafın üçüncü ve dördüncü dünya savaşlarının çıkmasına yol açabileceğini öngördü.
ABD Ordusu Savaş Koleji'nden (USAWC) Prof. Dr. Robert Farley, Pentagon'a yakınlığıyla bilinen 19FortyFive sitesi için kaleme aldığı yazıda ABD ile Çin arasındaki ihtilafın üçüncü ve dördüncü dünya savaşlarının çıkmasına yol açabileceğini savundu.
Makalede dünyanın geleceğine ilişkin karamsar yorumlarda bulunan Farley, “Washington ve Pekin arasındaki zıtlaşma, büyük bir olasılıkla belirleyici bir çatışma ile son bulmayıp, bir dizi silahlı kampanyaya yol açacak” ifadelerini kullandı.
İki süper gücün Tayvan için bir savaş başlatabileceğine dikkat çeken uzman, ABD kuvvetlerinin Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nu (PLA) yenmeyi başarsa da bunun Pekin'i adayla birleşme fikrinden vazgeçiremeyeceğini ifade etti. Farley, Çin’in önce ABD ile geçici bir ateşkes imzalayacağını, ardından da tartışmalı bölgeyi ilhak etmek için yeni bir saldırı başlatacağını savundu.
Makalede, “Çin Tayvan kampanyasını kazansa dahi ABD ile arasında olan temel ihtilaflar ortadan kalkmayacak. Asya devletlerinin Çin ordusunun askeri başarısına tepkisini tahmin etmek zor olsa da, böyle bir gelişmeden sonra Vietnam, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin Washington ile daha yakın bir ittifak arayışına gireceği varsayılabilir. Bu da başka bir çatışmanın ön koşullarını yaratacak” ifadelerine yer verildi.
Pasifik Okyanusu’nun batısında çıkabilecek herhangi bir silahlı çatışmanın bir felaket olacağını ve Asya ile Kuzey Amerika arasında gelişen altyapının, finansal ve ticari bağların yok olmasına yol açacağını hatırlatan yazar, insanlığın böyle bir senaryoyu önlemeyi başarabileceğini umduğunu ifade etti.
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