Adana'da 3 günde 35 ton et tüketildi

Adana'da 3 günde 35 ton et tüketildi

Adana'da 3 gün süren Uluslararası Lezzet Festivali'nde 35 ton et tüketildi. 11.10.2021

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde “Coğrafya Lezzettir” temasıyla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne bu yıl yaklaşık 300 bin kişi katıldı.Resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı festivale, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından misafirler geldi. Vatandaşlar, Adana kebabına ve geleneksel yemeklere hayran kaldı. 3 gün süren festivalde kebap stantlarında vatandaşlara Adana'nın eşsiz lezzetlerinden biri olan Adana kebabı sunuldu.Festivalde kebapçıların önünde kuyruk ise hiç azalmadı. 2019 yılında 30 ton etin tüketildiği, geçen sene ise koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen festivalde bu yıl yoğun katılımla et severler 35 ton et tüketti.'En çok tercih edilen Adana Kebap oldu'Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şube Başkanı Bilal Serttaş, bu yıl Lezzet Festivali'nin geçen yıllara göre daha iyi olduğunu ifade ederek, “Adana'da esnafın yüzü gülüyor. Çok güzel bir festival oldu. Yaklaşık 300 bin kişi civarında katılım oldu. Onlara pandemi düzenine uygun bir ortam sağlandı. Ortalama 35 ton et kebaba dönüştü. Kuşbaşı, ciğer, çöp şiş gibi çeşitlerimizde vardı ama en çok tercih edilen tabi ki Adana Kebap oldu. Dünya markası olan Adana Kebap'ını temsil etmenin haklı gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.'Türkiye'yi kebaba Adana'da doyurduk'Yurt dışından festival için tur geldiğini söyleyen Serttaş, “Özellikle yurt dışından gelen turlar bizi çok mutlu etti. Ülke içinden gelenler her zaman Adana'ya geliyor ama yurt dışından festival için vatandaşların turla gelmeleri bizi mutlu etti. Türkiye'yi kebaba Adana'da doyurduk. Gerçek Adana Kebap'ın tadına bakmak isteyenler bu festivale geldiler” dedi.'Hem göze, hem mideye hem de damağa hitap ettik'Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan ve festivalde stant açan kebapçı Cihangir Korkmaz ise 3 gün boyunca festivalin dolu dolu geçtiğini aktararak, “35 ton et tüketildi. Sadece kebap değil, bütün Adana'nın lezzetleri burada denendi. Dünyanın dört bir yanından, özellikle batı ülkelerinden Amerika'dan misafirlerimiz geldi. Rusya'dan, Almanya ve Fransa'dan misafirlerimiz geldi. Çok mutluyuz. Festival bu sene çok güzel geçti. Geçen sene dijital ortamda yapıldığı için görsellerle hitap ettik. Bu sene ise hem göze, hem mideye hem de damağa hitap ettik. Bu festivalin her sene sürdürülebilir olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

