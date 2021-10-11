https://tr.sputniknews.com/20211011/adanada-selfie-cekerken-ucurumdan-dusen-2-kisiden-1i-oldu-1049725703.html

Adana'da selfie çekerken uçurumdan düşen 2 kişiden 1'i öldü

Adana'da selfie çekerken uçurumdan düşen 2 kişiden 1'i öldü

Adana'da, Varda Köprüsü civarında selfie çekerken uçurumdan düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T21:46+0300

2021-10-11T21:46+0300

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türkiye

adana

selfie

varda köprüsü

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Karaisalı ilçesindeki Varda Köprüsü civarında, uçurum kenarında özçekim yapmak isteyen 26 yaşındaki M.S. ve 21 yaşındaki H.N.K. uçurumdan düştü.İki kişinin düştüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi.Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı.Sağlık ekipleri düştüğü yerden çıkartılan iki kişiden H.N.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralı M.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

türkiye

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adana, selfie, varda köprüsü