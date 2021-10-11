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https://tr.sputniknews.com/20211011/adanada-selfie-cekerken-ucurumdan-dusen-2-kisiden-1i-oldu-1049725703.html
Adana'da selfie çekerken uçurumdan düşen 2 kişiden 1'i öldü
Adana'da selfie çekerken uçurumdan düşen 2 kişiden 1'i öldü
Adana'da, Varda Köprüsü civarında selfie çekerken uçurumdan düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T21:46+0300
2021-10-11T21:46+0300
2021-10-11T21:46+0300
türkiye
adana
selfie
varda köprüsü
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Karaisalı ilçesindeki Varda Köprüsü civarında, uçurum kenarında özçekim yapmak isteyen 26 yaşındaki M.S. ve 21 yaşındaki H.N.K. uçurumdan düştü.İki kişinin düştüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi.Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı.Sağlık ekipleri düştüğü yerden çıkartılan iki kişiden H.N.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.Yaralı M.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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adana, selfie, varda köprüsü
Adana'da selfie çekerken uçurumdan düşen 2 kişiden 1'i öldü
Adana'da, Varda Köprüsü civarında selfie çekerken uçurumdan düşen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Karaisalı ilçesindeki Varda Köprüsü civarında, uçurum kenarında özçekim yapmak isteyen 26 yaşındaki M.S. ve 21 yaşındaki H.N.K.
uçurumdan
düştü.
İki kişinin düştüğünü görenler durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine sevk edilen jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Sağlık ekipleri düştüğü yerden çıkartılan iki kişiden H.N.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı M.S. ambulansla hastaneye kaldırıldı.