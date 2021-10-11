Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211011/afrikanin-che-guevarasini-kim-oldurdu-1049710070.html
Sankara cinayeti davası 34 yıl sonra başladı: Afrika'nın 'Che Guevara'sını kim öldürdü?
Sankara cinayeti davası 34 yıl sonra başladı: Afrika'nın 'Che Guevara'sını kim öldürdü?
Burkina Faso'nun eski Cumhurbaşkanı Thomas Sankara'ya suikast planlamakla suçlanan 14 kişinin yargılanmasına, modern Afrika tarihinin ses getiren cinayetinin... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T14:33+0300
2021-10-11T14:46+0300
dünya
afrika
che guevara
fildişi sahili
burkina faso
dava
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049711210_0:0:2480:1395_1920x0_80_0_0_d7c9215763e323f7713f6e95fcc525d7.jpg
'Afrika'nın Che Guevara'sı' olarak bilinen Marksist devrimci Thomas Sankara, 1987'de eski müttefiki Blaise Compaore liderliğinde gerçekleştirilen bir darbe sırasında öldürüldü.Compaore, nisan ayında cinayete ortaklık etmekten ötürü gıyaben suçlandı. Komşu Fildişi Sahili'nde sürgün hayatı yaşayan Campaore, Sankara'nın ölümüyle ilgisi olduğu iddialarını her zaman yalanladı. Sankara'nın eşi Mariam Sankara, duruşmaya gelirken gazetecilere verdiği demeçte, "Beklediğimiz an geldi" ifadelerini kullandı. Pazartesi günü erken saatlerde BBC'ye verdiği demeçte Sankara, davanın darbe günü öldürülen 12 kişinin ölümüne ışık tutacağını umduğunu söyledi. "Bu dava bütün bu kurban aileleri için önemli" diyen Sankara, "Demokratik cepheye rağmen birçok Afrika ülkesinde cezasızlık ve şiddet kültürünün süresiz olarak durması için bu davaya ihtiyaç var” diye belirtti.Compaore'nin eski güvenlik şefi Hyacinthe Kafando da gıyabında yargılanıyor. Diğer 12 sanık ise Ouagadougou'daki askeri mahkemeye çıkarılacak. Dünyanın dört bir yanından 100'den fazla gazeteci, duruşmanın gerçekleştirileceği konferans salonuna akın etti.Thomas Sankara kimdir?Thomas Sankara, 1983 darbesinde 33 yaşında, yolsuzluk ve eski sömürgeci güçlerin egemenliğiyle mücadele sözü vererek Burkina Faso'da iktidara geldi.Eski savaş pilotu olan Sankara, büyüyen AIDS salgını hakkında farkındalık yaratan ilk Afrikalı liderlerden biriydi. Dünya Bankası'nın yapısal uyum programlarını kamuoyu önünde kınayan Sankara, ülkesinde kadın sünnetini ve çok eşliliği yasakladı.Sosyalist bir devrimci olan Sankara kullandığı Ya Anavatan ya ölüm, biz kazanacağız sloganı doğrultusunda politikasını uygulamış, bu süreçte de Küba modelinden ve Gana devlet başkanı Jerry Rawlings'den etkilendi.4 Ağustos 1984 yılında Sankara, ülkenin Yukarı Volta olan adını 'onurlu insanların yaşadığı vatan' anlamına gelen Burkina Faso olarak değiştirdi.Mütevazi yaşam tarzıyla halkın desteğini kazanan Sankara, başbakanlık yaptığı dönemde işe bisikletle gitti ve devlet başkanı olduğu dönemde de hükümetin Mercedes araç filosunu sattı.Ancak eleştirmenler, Sankara'nın reformlarının özgürlükleri kısıtladığını ve karayla çevrili Batı Afrika ülkesinde sıradan insanları biraz daha iyi duruma getirdiğini belirtiyor. 15 Ekim 1987'de kendisini bir dönem başkanlığa taşıyan Blaise Compaoré'nin yönetiminde Halk Cephesi ismiyle örgütlenmiş bir grup, darbe yaptı ve Sankara görevden uzaklaştırıldı. Darbe sırasında çıkan çatışmalarda Sankara hayatını kaybetti.Ölümünün ardından Compaoré'nin sorumlu tutulduğu süreçte ölümün 'doğal yollardan' gerçekleştiği söylendi ve darbeye sebep olarak Sankara'nın ülkeyi kargaşaya sürükleyecek politikalar yürüttüğü belirtildi.Compaore ise daha önce Sankara'nın Fransa ve komşu Fildişi Sahili ile ilişkileri tehlikeye attığını söylemişti. Bu sebepten ötürü darbenin Fransa ve Fildişi Sahili destekli bir darbe olduğu düşünülüyor.İktidarı darbeyle ele geçiren Compaore, 2014 yılında devrildikten sonra Fildişi Sahili'ne taşındı. Avukatları, Campaore'nin cuma günü duruşmaya katılmayacağını söyledi ve Fildişi Sahili dava sürecinde Burkina Faso'nun iade taleplerini reddetti.
fildişi sahili
burkina faso
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049711210_114:0:2250:1602_1920x0_80_0_0_37cd897dde07ba8bd70a621f3a8a42fc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afrika, che guevara, fildişi sahili, burkina faso, dava

Sankara cinayeti davası 34 yıl sonra başladı: Afrika'nın 'Che Guevara'sını kim öldürdü?

14:33 11.10.2021 (güncellendi: 14:46 11.10.2021)
© AFP 2021Afrika'nın 'Che Guevara'sını kim öldürdü?
Afrika'nın 'Che Guevara'sını kim öldürdü? - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AFP 2021
Abone ol
Burkina Faso'nun eski Cumhurbaşkanı Thomas Sankara'ya suikast planlamakla suçlanan 14 kişinin yargılanmasına, modern Afrika tarihinin ses getiren cinayetinin işlenmesinden tam 34 yıl sonra bugün başlandı.
'Afrika'nın Che Guevara'sı' olarak bilinen Marksist devrimci Thomas Sankara, 1987'de eski müttefiki Blaise Compaore liderliğinde gerçekleştirilen bir darbe sırasında öldürüldü.
Compaore, nisan ayında cinayete ortaklık etmekten ötürü gıyaben suçlandı. Komşu Fildişi Sahili'nde sürgün hayatı yaşayan Campaore, Sankara'nın ölümüyle ilgisi olduğu iddialarını her zaman yalanladı.
Sankara'nın eşi Mariam Sankara, duruşmaya gelirken gazetecilere verdiği demeçte, "Beklediğimiz an geldi" ifadelerini kullandı.
Pazartesi günü erken saatlerde BBC'ye verdiği demeçte Sankara, davanın darbe günü öldürülen 12 kişinin ölümüne ışık tutacağını umduğunu söyledi.
"Bu dava bütün bu kurban aileleri için önemli" diyen Sankara, "Demokratik cepheye rağmen birçok Afrika ülkesinde cezasızlık ve şiddet kültürünün süresiz olarak durması için bu davaya ihtiyaç var” diye belirtti.
Compaore'nin eski güvenlik şefi Hyacinthe Kafando da gıyabında yargılanıyor. Diğer 12 sanık ise Ouagadougou'daki askeri mahkemeye çıkarılacak. Dünyanın dört bir yanından 100'den fazla gazeteci, duruşmanın gerçekleştirileceği konferans salonuna akın etti.

Thomas Sankara kimdir?

Thomas Sankara, 1983 darbesinde 33 yaşında, yolsuzluk ve eski sömürgeci güçlerin egemenliğiyle mücadele sözü vererek Burkina Faso'da iktidara geldi.
Eski savaş pilotu olan Sankara, büyüyen AIDS salgını hakkında farkındalık yaratan ilk Afrikalı liderlerden biriydi. Dünya Bankası'nın yapısal uyum programlarını kamuoyu önünde kınayan Sankara, ülkesinde kadın sünnetini ve çok eşliliği yasakladı.
Sosyalist bir devrimci olan Sankara kullandığı Ya Anavatan ya ölüm, biz kazanacağız sloganı doğrultusunda politikasını uygulamış, bu süreçte de Küba modelinden ve Gana devlet başkanı Jerry Rawlings'den etkilendi.
4 Ağustos 1984 yılında Sankara, ülkenin Yukarı Volta olan adını 'onurlu insanların yaşadığı vatan' anlamına gelen Burkina Faso olarak değiştirdi.
Mütevazi yaşam tarzıyla halkın desteğini kazanan Sankara, başbakanlık yaptığı dönemde işe bisikletle gitti ve devlet başkanı olduğu dönemde de hükümetin Mercedes araç filosunu sattı.
Ancak eleştirmenler, Sankara'nın reformlarının özgürlükleri kısıtladığını ve karayla çevrili Batı Afrika ülkesinde sıradan insanları biraz daha iyi duruma getirdiğini belirtiyor.
15 Ekim 1987'de kendisini bir dönem başkanlığa taşıyan Blaise Compaoré'nin yönetiminde Halk Cephesi ismiyle örgütlenmiş bir grup, darbe yaptı ve Sankara görevden uzaklaştırıldı. Darbe sırasında çıkan çatışmalarda Sankara hayatını kaybetti.
Ölümünün ardından Compaoré'nin sorumlu tutulduğu süreçte ölümün 'doğal yollardan' gerçekleştiği söylendi ve darbeye sebep olarak Sankara'nın ülkeyi kargaşaya sürükleyecek politikalar yürüttüğü belirtildi.
Compaore ise daha önce Sankara'nın Fransa ve komşu Fildişi Sahili ile ilişkileri tehlikeye attığını söylemişti. Bu sebepten ötürü darbenin Fransa ve Fildişi Sahili destekli bir darbe olduğu düşünülüyor.
İktidarı darbeyle ele geçiren Compaore, 2014 yılında devrildikten sonra Fildişi Sahili'ne taşındı. Avukatları, Campaore'nin cuma günü duruşmaya katılmayacağını söyledi ve Fildişi Sahili dava sürecinde Burkina Faso'nun iade taleplerini reddetti.
001000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:55Trabzon'da fuhuş operasyonu: 155 kadına 31 bin TL ceza
14:45'Tosuncuk' hakkında hazırlanan yeni iddianame kabul edildi
14:45Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması
14:33Sankara cinayeti davası 34 yıl sonra başladı: Afrika'nın 'Che Guevara'sını kim öldürdü?
14:31Peskov: Kremlin, Türkiye'de 6 Rusya vatandaşının gözaltına alınması konusunda bilgi sahibi değil
14:31Erdoğan: 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz
14:26İstanbul'da sahte doktora 3 yıl 4 ay hapis: Tedavi uyguladığı kadının yüzü tanınmaz hale gelmişti
14:23Merck, koronavirüs ilacının acil kullanım onayı için FDA'ya başvurdu
14:22Yargıtay'dan 'Ne biçim avukat, iş bilmiyor' sözüyle ilgili karar
14:11Kayıpmaz: Önlemler azaldı, gençlerde Kovid-19 arttı
14:09Rosturizm Başkanı turistlerin güvenliğini görüşmek için Türkiye’de
14:02Isparta'daki bir bahçede 766 gramlık elma yetişti
14:00Doç. Köroğlu: Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrencilere suç duyurusu bir ilk olarak tarihimize geçti
13:58Aktör-şarkıcı Jared Leto: İtalya'daki aşı karşıtı protestoda biber gazına maruz kaldım
13:50Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
13:46Burdur Gölü'nde korkutan görüntü
13:42Somali yapımı bir film ilk kez Oscar'a aday gösterildi
13:41'Öldükten sonra beni yaksınlar' diyen Erkan Özerman: Cenaze törenleri kokteyl salonuna benziyor
13:40Çin'in Şansi eyaletindeki seller nedeniyle 120 binden fazla kişi tahliye edildi
13:29Bakan Çavuşoğlu: Eşitsizlik tüm dünyada yükselişte