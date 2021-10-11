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Afrin’de YPG'den bomba yüklü araçla saldırı
Afrin’de YPG'den bomba yüklü araçla saldırı
Suriye’nin Afrin bölgesinde, YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T13:26+0300
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dünya
suriye
saldırı
ypg
afrin
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesindeki Afrin'de pazar yeri yakınlarında, öğle saatlerinde YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Meydana gelen saldırı sonucunda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı ve kent genelinde önlemler artırıldı.
suriye
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suriye, saldırı, ypg, afrin

Afrin’de YPG'den bomba yüklü araçla saldırı

13:26 11.10.2021
© AAAfrin - ambulans
Afrin - ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
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Suriye’nin Afrin bölgesinde, YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesindeki Afrin'de pazar yeri yakınlarında, öğle saatlerinde YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi.
Meydana gelen saldırı sonucunda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı ve kent genelinde önlemler artırıldı.
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