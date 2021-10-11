https://tr.sputniknews.com/20211011/afrinde-ypgden-bomba-yuklu-aracla-saldiri-1049708117.html

Afrin’de YPG'den bomba yüklü araçla saldırı

Afrin’de YPG'den bomba yüklü araçla saldırı

Suriye’nin Afrin bölgesinde, YPG tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T13:26+0300

2021-10-11T13:26+0300

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dünya

suriye

saldırı

ypg

afrin

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'Zeytin Dalı Harekatı' bölgesindeki Afrin'de pazar yeri yakınlarında, öğle saatlerinde YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Meydana gelen saldırı sonucunda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı ve kent genelinde önlemler artırıldı.

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suriye, saldırı, ypg, afrin