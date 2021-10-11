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Ahmet Hakan'dan Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'na: Sakın aldırmayın bu tepkilere
Ahmet Hakan'dan Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'na: Sakın aldırmayın bu tepkilere
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'na "Sakın aldırmayın bu tepkilere. Normal olan sizin... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T09:56+0300
2021-10-11T09:56+0300
yaşam
recep tayyip erdoğan
ahmet hakan
hürriyet gazetesi
mehmet yalçınkaya
somer sivrioğlu
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, özellikle MasterChef yarışmasıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf paylaşmasına gelen tepkileri yorumladı.Yalçınkaya'nın fotoğrafın altına "Bugün Adana Lezzet Festivali’ndeydik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la tanışma fırsatı bulduk. Harika bir söyleşi, tadımlar yaptık. Adana halkının sıcaklığı ve ilgisi bambaşka. Teşekkürler Adana" notunu düştüğünü hatırlatan Hakan, şöyle devam etti:"Bu kadar. Fazlası yok. Yalçınkaya’nın yazdıklarında... Ne herhangi bir politik mesaj var ne de herhangi bir tarafgirlik. Buna rağmen... Siyasi fanatizmden gözü dönmüş bazı tipler, sırf Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafını da paylaştılar diye... Şef Mehmet Yalçınkaya ile Şef Somer Sivrioğlu’na demediklerini bırakmamışlar.Buradan iki şefe de sesleniyorum: Sakın aldırmayın bu tepkilere. Normal olan sizin yaptığınız. Anormal olan onların yaptıkları. Şu hale bakın! Siyasi fanatizm nedeniyle gözler öyle karardı, öyle zıvanadan çıkıldı ki... 'Normal budur' demek durumunda kalıyoruz."
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recep tayyip erdoğan, ahmet hakan, hürriyet gazetesi, mehmet yalçınkaya, somer sivrioğlu

Ahmet Hakan'dan Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'na: Sakın aldırmayın bu tepkilere

09:56 11.10.2021
© Fotoğraf : YouTubeAhmet Hakan
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'na "Sakın aldırmayın bu tepkilere. Normal olan sizin yaptığınız. Anormal olan onların yaptıkları" diye seslendi.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, özellikle MasterChef yarışmasıyla isimlerini geniş kitlelere duyuran şefler Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf paylaşmasına gelen tepkileri yorumladı.
Yalçınkaya'nın fotoğrafın altına "Bugün Adana Lezzet Festivali’ndeydik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la tanışma fırsatı bulduk. Harika bir söyleşi, tadımlar yaptık. Adana halkının sıcaklığı ve ilgisi bambaşka. Teşekkürler Adana" notunu düştüğünü hatırlatan Hakan, şöyle devam etti:
"Bu kadar. Fazlası yok. Yalçınkaya’nın yazdıklarında... Ne herhangi bir politik mesaj var ne de herhangi bir tarafgirlik. Buna rağmen... Siyasi fanatizmden gözü dönmüş bazı tipler, sırf Cumhurbaşkanı’nın fotoğrafını da paylaştılar diye... Şef Mehmet Yalçınkaya ile Şef Somer Sivrioğlu’na demediklerini bırakmamışlar.
Buradan iki şefe de sesleniyorum: Sakın aldırmayın bu tepkilere. Normal olan sizin yaptığınız. Anormal olan onların yaptıkları. Şu hale bakın! Siyasi fanatizm nedeniyle gözler öyle karardı, öyle zıvanadan çıkıldı ki... 'Normal budur' demek durumunda kalıyoruz."
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