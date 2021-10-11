Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211011/ak-parti-istanbul-milletvekili-ismet-ucma-vefat-etti-1049719734.html
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma , bir süredir tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T17:52+0300
2021-10-11T17:52+0300
2021-10-11T17:52+0300
politika
ak parti
ismet uçma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049719791_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_3bc284a834aaff194238c619e6329c2f.jpg
AK Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan İsmet Uçma, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, Uçma'nın cenazesi yarın öğle vakti Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049719791_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_ead77dd28636ec3f0211fa441814d8e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, ismet uçma
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma vefat etti
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma , bir süredir tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti
AK Parti'de 24, 25, 26 ve 27. dönem milletvekilliği yapan İsmet Uçma, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, Uçma'nın cenazesi yarın öğle vakti
Marmara Üniversitesi İlahiyat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.