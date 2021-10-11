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https://tr.sputniknews.com/20211011/ak-partili-goksu-ekmek-uretim-kapasitesi-900-binlere-dusmus-1049717130.html
AK Partili Göksu'dan İBB'ye tepki: Ekmek üretim kapasitesi 900 binlere düşmüş
AK Partili Göksu'dan İBB'ye tepki: Ekmek üretim kapasitesi 900 binlere düşmüş
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Halk Ekmek'le ilgili olarak "Bizim dönemimizde yaklaşık 3 milyon olan ekmek üretim kapasitesi 900 binlere... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T16:45+0300
2021-10-11T17:26+0300
ekonomi
ak parti
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
halk ekmek
tevfik göksu
esenler belediyesi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, bugün gerçekleştirilecek İBB Meclisi öncesinde Mimar Dr. Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde İstanbul Halk Ekmek ve İETT ile ilgili açıklamalarda bulundu.1994 yılında 250-300 bin kapasiteli Halk Ekmek'in kendi dönemlerinde büyük tesislerle, yatırımlarla beraber 2.5-3 milyon seviyesine kadar üretim kapasitesine çıktığını belirten Göksu, "Meclisin ilk günden itibaren, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından halk ekmek konusu her konuda olduğu gibi manipüle edilmek istendi. ‘Halk Ekmek büfeleri açmak istiyoruz, Halk ekmeğe ulaşmak istiyor ama meclis izin vermiyor’ denildi. Bunun yalan olduğunu defalarca açıkladık. Biz CHP’nin halkla bir ilişkisi olmadığını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.'İBB anlayışının halka ekmek ulaştırmak gibi bir gayreti yok'Göksu, “İBB anlayışının, halka ekmek ulaştırmak gibi bir gayretinin, böyle bir aşkının olmadığını biliyoruz. Biz bize getirilen bütün şeylere ‘evet’ demiştik. Önerilere evet getirirken, hep şöyle bir reklam yapıyorlardı: ‘AK Parti döneminde yarım kalan fabrikayı biz tamamlayacağız ve yakında açacağız.’ O halk ekmeğin başındaki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Belediye Başkan Adayı olmuş şahıs, gerçekten bir memur, bir bürokrat olma ötesinde bir siyasi ağızla bize laf yetiştirmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.'İstanbul hakının ekmeğinden elinizi çekin'“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hatta CHP Genel Başkanı meclis kürsülerinden ‘halkın ekmeğinden elinizi çekin’ diye bağırıyordu" diyen Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:“Ben İstanbullular adına, İstanbul’un meclisinde CHP Genel Başkanı’na, CHP İstanbul Büyükşehir Başkanı’na ve CHP meclisi üyeleri arkadaşlara İstanbullular adına söylüyorum; İstanbul halkının ekmeğinden elinizi çekin. Biz AK Parti döneminde dünyanın en büyük ekmek üretim tesisinin inşaatını başlatmışız. Bütün cihazlarını, ne gerekiyorsa hepsini almışız, işlemi yapacak hale getirmiş ve sistem kurulmak üzereyken, fabrika inşaatı devam ederken seçim süreci başlamış. Bu süreçle beraber tabi ki her şeyin durduğu gibi bu da durmuş."'Fason ekmek yaptırıyorlar'Fabrikanın şu anda bitip, ekmek üretmesi gerektiğini belirten Göksu, “Bizim dönemimizde yaklaşık 3 milyona çıkmış olan ekmek üretim kapasitesinin şimdi 4-5 milyona çıkmış olması gerekiyordu. Şu anda ekmek üretim kapasitesi 900 binlere düşmüş ve halk ekmek tarihinde görülmemiş şekilde kendi fabrikaları, teslim ettiğimiz fabrikaları yönetemedikleri gibi artık dışarıya fason ekmek yaptırmaya başlamışlar. O da yetmemiş, paraya ihtiyaçları var. Çünkü İETT’deki karabataklara para lazım" dedi.“Halkın ekmek fabrikasını meclisten de gizleyerek, encümenden kiralamaya çıkmışlar" diyen Göksu, “Halkın ekmeğini kiralamaya çıkmışlar. Aylık 50 bin lirayla. Aylık 50 bin liraya ihtiyacınız varsa her ay gel, mecliste biz aramızda toplayalım, sana verelim. Halkın ekmeğini satma. Halkın ekmek fabrikasını birilerine peşkeş çekme. Halka ekmek ulaştıracaktınız, ne oldu? Kime ekmek ürettireceksiniz? Biz bu mecliste İstanbul halkının hukukunu korumak için buradayız. Bilgi ve belgeler burada. Dünyanın en büyük ekmek üretim tesisi CHP tarafından birilerine peşkeş çekilmek üzere, meclisten de saklanarak aylık 50 bin kirayla birilerine verilmek isteniyor" ifadelerini kullandı.'Ekmek fabrikasının peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz'Göksu, “Bunların derdi sizin ekmeğiniz değil. İstanbul senin sadece sloganda var. Bunlar İBB’nin gücünü kendi bireysel menfaatleri için kullanmak, örgüt paydaşlarına dağıtmak üzere, sadece senin kazanımlarını yok etmek için buraya gelmişler. Biz bu ekmek fabrikasının birilerine peşkeş çekilmesine, gönderilmesine AK Parti grubu olarak müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.
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ak parti, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), halk ekmek, tevfik göksu, esenler belediyesi

AK Partili Göksu'dan İBB'ye tepki: Ekmek üretim kapasitesi 900 binlere düşmüş

16:45 11.10.2021 (güncellendi: 17:26 11.10.2021)
© DHATevfik Göksu
Tevfik Göksu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© DHA
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İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Halk Ekmek'le ilgili olarak "Bizim dönemimizde yaklaşık 3 milyon olan ekmek üretim kapasitesi 900 binlere düşmüş. Halkın ekmek fabrikasını meclisten de gizleyerek, encümenden kiralamaya çıkmışlar. Halkın ekmeğini aylık 50 bin liraya kiralıyorlar" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, bugün gerçekleştirilecek İBB Meclisi öncesinde Mimar Dr. Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde İstanbul Halk Ekmek ve İETT ile ilgili açıklamalarda bulundu.
1994 yılında 250-300 bin kapasiteli Halk Ekmek'in kendi dönemlerinde büyük tesislerle, yatırımlarla beraber 2.5-3 milyon seviyesine kadar üretim kapasitesine çıktığını belirten Göksu, "Meclisin ilk günden itibaren, Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından halk ekmek konusu her konuda olduğu gibi manipüle edilmek istendi. ‘Halk Ekmek büfeleri açmak istiyoruz, Halk ekmeğe ulaşmak istiyor ama meclis izin vermiyor’ denildi. Bunun yalan olduğunu defalarca açıkladık. Biz CHP’nin halkla bir ilişkisi olmadığını çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

'İBB anlayışının halka ekmek ulaştırmak gibi bir gayreti yok'

Göksu, “İBB anlayışının, halka ekmek ulaştırmak gibi bir gayretinin, böyle bir aşkının olmadığını biliyoruz. Biz bize getirilen bütün şeylere ‘evet’ demiştik. Önerilere evet getirirken, hep şöyle bir reklam yapıyorlardı: ‘AK Parti döneminde yarım kalan fabrikayı biz tamamlayacağız ve yakında açacağız.’ O halk ekmeğin başındaki, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Belediye Başkan Adayı olmuş şahıs, gerçekten bir memur, bir bürokrat olma ötesinde bir siyasi ağızla bize laf yetiştirmeye çalışıyordu" ifadelerini kullandı.

'İstanbul hakının ekmeğinden elinizi çekin'

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hatta CHP Genel Başkanı meclis kürsülerinden ‘halkın ekmeğinden elinizi çekin’ diye bağırıyordu" diyen Göksu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ben İstanbullular adına, İstanbul’un meclisinde CHP Genel Başkanı’na, CHP İstanbul Büyükşehir Başkanı’na ve CHP meclisi üyeleri arkadaşlara İstanbullular adına söylüyorum; İstanbul halkının ekmeğinden elinizi çekin. Biz AK Parti döneminde dünyanın en büyük ekmek üretim tesisinin inşaatını başlatmışız. Bütün cihazlarını, ne gerekiyorsa hepsini almışız, işlemi yapacak hale getirmiş ve sistem kurulmak üzereyken, fabrika inşaatı devam ederken seçim süreci başlamış. Bu süreçle beraber tabi ki her şeyin durduğu gibi bu da durmuş."

'Fason ekmek yaptırıyorlar'

Fabrikanın şu anda bitip, ekmek üretmesi gerektiğini belirten Göksu, “Bizim dönemimizde yaklaşık 3 milyona çıkmış olan ekmek üretim kapasitesinin şimdi 4-5 milyona çıkmış olması gerekiyordu. Şu anda ekmek üretim kapasitesi 900 binlere düşmüş ve halk ekmek tarihinde görülmemiş şekilde kendi fabrikaları, teslim ettiğimiz fabrikaları yönetemedikleri gibi artık dışarıya fason ekmek yaptırmaya başlamışlar. O da yetmemiş, paraya ihtiyaçları var. Çünkü İETT’deki karabataklara para lazım" dedi.
“Halkın ekmek fabrikasını meclisten de gizleyerek, encümenden kiralamaya çıkmışlar" diyen Göksu, “Halkın ekmeğini kiralamaya çıkmışlar. Aylık 50 bin lirayla. Aylık 50 bin liraya ihtiyacınız varsa her ay gel, mecliste biz aramızda toplayalım, sana verelim. Halkın ekmeğini satma. Halkın ekmek fabrikasını birilerine peşkeş çekme. Halka ekmek ulaştıracaktınız, ne oldu? Kime ekmek ürettireceksiniz? Biz bu mecliste İstanbul halkının hukukunu korumak için buradayız. Bilgi ve belgeler burada. Dünyanın en büyük ekmek üretim tesisi CHP tarafından birilerine peşkeş çekilmek üzere, meclisten de saklanarak aylık 50 bin kirayla birilerine verilmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

'Ekmek fabrikasının peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz'

Göksu, “Bunların derdi sizin ekmeğiniz değil. İstanbul senin sadece sloganda var. Bunlar İBB’nin gücünü kendi bireysel menfaatleri için kullanmak, örgüt paydaşlarına dağıtmak üzere, sadece senin kazanımlarını yok etmek için buraya gelmişler. Biz bu ekmek fabrikasının birilerine peşkeş çekilmesine, gönderilmesine AK Parti grubu olarak müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.
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