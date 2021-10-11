AK Partili Kurtulmuş: Düşük profilli birisini aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışacaklar

"Benim kişisel bu kadar yıllık tecrübeyle söyleyeceğim şey şudur: Siyasi tabanı olan, ileride cumhurbaşkanı seçilirse kendilerine ayak bağı olacak olan birisi yerine, siyasi tabanı olmayan nispeten daha düşük profilli birisini aday çıkarmak için uzlaşmaya çalışacaklar. Bunu söyleyince kimi aday çıkaracaklarını söyleyemiyorlar da 'Hadi bakalım seçimi getirin de kimin aday olacağını görün' diyorlar. Seçimi getireceğiz, 2023'te bu millet sandıkları kuracak ve orada kimin aday olacağı ortaya çıkacak. Bizim rahatlığımız bu, ne yapacağımızı biliyoruz. Yeniden güçlü, büyük Türkiye’yi kuracağız. Yarım kalan işlerimizi tamamlamak için bu milletin hedeflerine doğru yürümek için devam edeceğiz. Onlar ne yapacaklarını biliyorlar mı? Onların en çok söyledikleri ‘İyileştirilmiş başkanlık sistemine geçeceğiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz.’ Nasıl geçeceksiniz? İYİ Parti’nin beklediği sistemle CHP’nin ya da ötekinin beklediği sistem aynı mı, değil. Hükümeti nasıl kuracaksınız? Terörle mücadelede HDP’yi Türkiye‘nin teröre karşı mücadelesinde nasıl ikna edeceksiniz? Tüm bu sorular duruyor ama 'Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' diye bir koroyu tutturmuşlar görünüyorlar. Hele hele daha vahim olanı yurt dışından bazı merkezlerden, bazı çevrelerden Tayyip Erdoğan ya da AK Parti karşıtı bazı sözlerin gelmesinin de medetini umuyorlar, oradan da medet bekliyorlar."