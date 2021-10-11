https://tr.sputniknews.com/20211011/aktor-jared-leto-italyadaki-asi-karsiti-protestoda-biber-gazina-maruz-kaldim-1049709538.html
Aktör-şarkıcı Jared Leto: İtalya'daki aşı karşıtı protestoda biber gazına maruz kaldım
Aktör-şarkıcı Jared Leto: İtalya'daki aşı karşıtı protestoda biber gazına maruz kaldım
Ünlü aktör ve şarkıcı Jared Leto, seyahat için gittiği İtalya'da aşı karşıtlarının düzenlediği bir protestonun arasında kaldığını ve polisin sıktığı biber... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T13:58+0300
2021-10-11T13:58+0300
2021-10-11T14:00+0300
yaşam
biber gazı
jared leto
polis
protesto
kovid-19
aşı karşıtlığı
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Thirty Seconds To Mars grubunun solisti ve film yıldızı Jared Leto, geçen hafta cumartesi günü İtalya'nın başkenti Roma'da, 'yeşil pasaport' olarak anılan Kovid-19 belgesine karşı düzenlenen protestoda 'göz yaşartıcı gaza maruz kaldığını' iddia etti.Instagram hesabından hikaye paylaşan Leto, "İtalya'da bir protestonun arasında kaldım. Anladığım kadarıyla aşı zorunluluğu/yeşil pasaportla ilgiliydi" dedi.Göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirten Leto, sonrasında alandan uzaklaştığını ifade etti.Öte yandan aktör, polislerin protestoculara yönelik muamelesinden bir görüntüsünü de paylaştı.Bununla birlikte, Leto'nun İtalyan polisiyle arasında geçenlere dair herhangi bir görsel kanıt bulunmuyor.İnternette dolaşan görüntüler, muhtemelen Leto'nun içinde olduğu beyaz bir arabanın protestonun yaşandığı alandan uzaklaştığını gösteriyor.Hafta sonu Roma'da başbakanlık binasının önünde karşı karşıya gelen güvenlik güçleri ve göstericiler arasında yer yer arbede çıkmıştı.Polis sıkça göz yaşartıcı gaz atarken, tazyikli su sıkarak protestocuları dağıtmaya çalışmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211010/italyada-yesil-gecis-sertifikasi-protesto-edildi-polis-ile-gostericiler-arasinda-arbede-cikti-1049679671.html
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biber gazı, jared leto, polis, protesto, kovid-19, aşı karşıtlığı
Aktör-şarkıcı Jared Leto: İtalya'daki aşı karşıtı protestoda biber gazına maruz kaldım
13:58 11.10.2021 (güncellendi: 14:00 11.10.2021)
Ünlü aktör ve şarkıcı Jared Leto, seyahat için gittiği İtalya'da aşı karşıtlarının düzenlediği bir protestonun arasında kaldığını ve polisin sıktığı biber gazına maruz kaldığını söyledi.
Thirty Seconds To Mars grubunun solisti ve film yıldızı Jared Leto, geçen hafta cumartesi günü İtalya'nın başkenti Roma'da, 'yeşil pasaport' olarak anılan Kovid-19 belgesine karşı düzenlenen protestoda 'göz yaşartıcı gaza maruz kaldığını' iddia etti.
Instagram hesabından hikaye paylaşan Leto, "İtalya'da bir protestonun arasında kaldım. Anladığım kadarıyla aşı zorunluluğu/yeşil pasaportla ilgiliydi" dedi.
Göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini belirten Leto, sonrasında alandan uzaklaştığını ifade etti.
Öte yandan aktör, polislerin protestoculara yönelik muamelesinden bir görüntüsünü de paylaştı.
Bununla birlikte, Leto'nun İtalyan polisiyle arasında geçenlere dair herhangi bir görsel kanıt bulunmuyor.
İnternette dolaşan görüntüler, muhtemelen Leto'nun içinde olduğu beyaz bir arabanın protestonun yaşandığı alandan uzaklaştığını gösteriyor.
Hafta sonu Roma'da başbakanlık binasının önünde karşı karşıya gelen güvenlik güçleri ve göstericiler arasında yer yer arbede çıkmıştı.
Polis sıkça göz yaşartıcı gaz atarken, tazyikli su sıkarak protestocuları dağıtmaya çalışmıştı.