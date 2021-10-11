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https://tr.sputniknews.com/20211011/aktor-william-shatnerin-uzay-yolculugu-ruzgar-nedeniyle-13-ekime-ertelendi-1049697370.html
Aktör William Shatner'in uzay yolculuğu rüzgar nedeniyle 13 Ekim'e ertelendi
Aktör William Shatner'in uzay yolculuğu rüzgar nedeniyle 13 Ekim'e ertelendi
ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracının, "Star Trek" filminde... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T04:08+0300
2021-10-11T04:08+0300
yaşam
abd
uzay
blue origin
william shatner
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Blue Origin'den yapılan açıklamada, 12 Ekim'de havanın rüzgarlı olmasının beklendiği, bu nedenle New Shepard'ın uzaya fırlatılma tarihinin 13 Ekim'e alındığı belirtildi.90 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu, şimdiye kadar uzaya çıkan en yaşlı kişi olacak.Jeff Bezos da şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla 20 Temmuz'da 106 kilometre yüksekliğe çıkarak uzay seyahatini gerçekleştirmişti.
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abd, uzay, blue origin, william shatner

Aktör William Shatner'in uzay yolculuğu rüzgar nedeniyle 13 Ekim'e ertelendi

04:08 11.10.2021
© REUTERS / Mario AnzuoniWilliam Shatner - Kaptan Kirk
William Shatner - Kaptan Kirk - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Mario Anzuoni
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ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracının, "Star Trek" filminde Kaptan Kirk’ü canlandıran ünlü aktör William Shatner ile yapacağı uzay yolculuğu hava koşulları nedeniyle 13 Ekim'e ertelendi.
Blue Origin'den yapılan açıklamada, 12 Ekim'de havanın rüzgarlı olmasının beklendiği, bu nedenle New Shepard'ın uzaya fırlatılma tarihinin 13 Ekim'e alındığı belirtildi.
90 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu, şimdiye kadar uzaya çıkan en yaşlı kişi olacak.
Jeff Bezos da şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla 20 Temmuz'da 106 kilometre yüksekliğe çıkarak uzay seyahatini gerçekleştirmişti.
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