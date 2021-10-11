https://tr.sputniknews.com/20211011/aktor-william-shatnerin-uzay-yolculugu-ruzgar-nedeniyle-13-ekime-ertelendi-1049697370.html

Aktör William Shatner'in uzay yolculuğu rüzgar nedeniyle 13 Ekim'e ertelendi

Aktör William Shatner'in uzay yolculuğu rüzgar nedeniyle 13 Ekim'e ertelendi

ABD'li milyarder iş insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard uzay aracının, "Star Trek" filminde... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T04:08+0300

2021-10-11T04:08+0300

2021-10-11T04:08+0300

yaşam

abd

uzay

blue origin

william shatner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1049528121_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e64346a658edc3194be8beff009f23bf.jpg

Blue Origin'den yapılan açıklamada, 12 Ekim'de havanın rüzgarlı olmasının beklendiği, bu nedenle New Shepard'ın uzaya fırlatılma tarihinin 13 Ekim'e alındığı belirtildi.90 yaşındaki ABD'li ünlü oyuncu, şimdiye kadar uzaya çıkan en yaşlı kişi olacak.Jeff Bezos da şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla 20 Temmuz'da 106 kilometre yüksekliğe çıkarak uzay seyahatini gerçekleştirmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, uzay, blue origin, william shatner