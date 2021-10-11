https://tr.sputniknews.com/20211011/alaattin-cakiciya-hapis-cezasi-1049714542.html

Alaattin Çakıcı’ya hapis cezası

Alaattin Çakıcı’ya hapis cezası

Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve tehdit içerikli mektubundan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T15:49+0300

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türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

alaattin çakıcı

hapis cezası

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Alaattin Çakıcı'nın 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.Çelik, "Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit edip hakaretler savunan Alaattin Çakıcı'nın ceza almasını sağlayacağını söylemiştik" ifadesini kullandı.Çakıcı, Kasım 2020'de Twitter hesabında yayınladığı mektupta Kılıçdaroğlu'na “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”, “Akıllı ol” gibi tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.Kılıçdaroğlu bunun üzerine suç duyurusunda bulunmuş, Çakıcı hakkında şubat ayında iddianame düzenlenmişti. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Çakıcı ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘tehdit’le suçlanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20201117/alaattin-cakicidan-kilicdarogluna-tehdit-akilli-ol-1043244115.html

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