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https://tr.sputniknews.com/20211011/alaattin-cakiciya-hapis-cezasi-1049714542.html
Alaattin Çakıcı’ya hapis cezası
Alaattin Çakıcı’ya hapis cezası
Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve tehdit içerikli mektubundan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T15:49+0300
2021-10-11T15:49+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
alaattin çakıcı
hapis cezası
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Alaattin Çakıcı'nın 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.Çelik, "Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit edip hakaretler savunan Alaattin Çakıcı'nın ceza almasını sağlayacağını söylemiştik" ifadesini kullandı.Çakıcı, Kasım 2020'de Twitter hesabında yayınladığı mektupta Kılıçdaroğlu'na “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”, “Akıllı ol” gibi tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.Kılıçdaroğlu bunun üzerine suç duyurusunda bulunmuş, Çakıcı hakkında şubat ayında iddianame düzenlenmişti. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Çakıcı ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘tehdit’le suçlanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20201117/alaattin-cakicidan-kilicdarogluna-tehdit-akilli-ol-1043244115.html
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chp, kemal kılıçdaroğlu, alaattin çakıcı, hapis cezası

Alaattin Çakıcı’ya hapis cezası

15:49 11.10.2021
© AAEdirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Alaattin Çakıcı
Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı İnfaz Kurumu’nda hükümlü olan Alaattin Çakıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© AA
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Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret ve tehdit içerikli mektubundan dolayı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Alaattin Çakıcı'nın 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Çelik, "Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit edip hakaretler savunan Alaattin Çakıcı'nın ceza almasını sağlayacağını söylemiştik" ifadesini kullandı.
Çakıcı, Kasım 2020'de Twitter hesabında yayınladığı mektupta Kılıçdaroğlu'na “Vatan hainleri ile Bahçeli’yi bir kefeye koyarsan hayatının hatasını yaparsın”, “Akıllı ol” gibi tehdit ve hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.
Kılıçdaroğlu bunun üzerine suç duyurusunda bulunmuş, Çakıcı hakkında şubat ayında iddianame düzenlenmişti. Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, Çakıcıkamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘tehdit’le suçlanmıştı.
Alaattin Çakıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2020
DÜNYA
Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit: Akıllı ol
17 Kasım 2020, 19:53
15100000
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