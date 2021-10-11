Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
2021 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları belli oldu
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211011/almanyada-kovid-19-testleri-ucretli-oldu-1049706144.html
Almanya'da Kovid-19 testleri ücretli oldu
Almanya'da Kovid-19 testleri ücretli oldu
Almanya’da Kovid-19 testlerinden bugünden itibaren ücret alınacak. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T12:43+0300
2021-10-11T12:43+0300
koronavirüs
almanya
koronavirüs
koronavirüs testi
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1043114773_0:0:2882:1622_1920x0_80_0_0_6fb16e19b5cbba6595dcd82eb08bb9bb.jpg
Ülkede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında daha çok kişinin aşı olmasını teşvik etmek için ücretsiz Kovid-19 testleri uygulaması bugünden itibaren kaldırıldı.Aşı olmayanlar ya da Kovid-19 geçirmemiş kişilerin, test şartı koyan mekanlara girmek istediklerinde negatif test sonucu ibraz etmeleri gerekecek.Hamile kadınlar, 12 yaş altı çocuklar, yaşlı bakım merkezleri ile hastaneye ziyarete gidenler için Kovid-19 testleri ücretsiz olmaya devam edecek.Bunun dışında kalan kişiler test merkezlerinde yaptıracakları testin ücretini kendileri ödeyecek.Kovid-19 hızlı antijen testi fiyatı eyaletlere göre 18-40 euro arasında değişiyor.Alman Tabipler Odasından yapılan açıklamada ise testlerin ücretli olması eleştirilirken, bu durumun vatandaşların hiç test yaptırmaması anlamına gelebileceği, bu nedenle vaka sayılarında yükselme yaşanabileceği ifade edildi.Öte yandan Almanya'da hükümetin salgın başlangıcından 15 Eylül 2021'e kadar test ücretleri için yaklaşık 5.3 milyar euro ödeme yaptığı kaydedildi.Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 111 artarak 4 milyon 313 bin 384'e çıktı.Son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 94 bin 209'a yükseldi.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1d/1043114773_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_4923bedd0f7cf413dc6497181da78daf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, koronavirüs, koronavirüs testi, koronavirüs aşısı

Almanya'da Kovid-19 testleri ücretli oldu

12:43 11.10.2021
© REUTERS / RALPH ORLOWSKIAlmanya - koronavirüs
Almanya - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / RALPH ORLOWSKI
Abone ol
Almanya’da Kovid-19 testlerinden bugünden itibaren ücret alınacak.
Ülkede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında daha çok kişinin aşı olmasını teşvik etmek için ücretsiz Kovid-19 testleri uygulaması bugünden itibaren kaldırıldı.
Aşı olmayanlar ya da Kovid-19 geçirmemiş kişilerin, test şartı koyan mekanlara girmek istediklerinde negatif test sonucu ibraz etmeleri gerekecek.
Hamile kadınlar, 12 yaş altı çocuklar, yaşlı bakım merkezleri ile hastaneye ziyarete gidenler için Kovid-19 testleri ücretsiz olmaya devam edecek.
Bunun dışında kalan kişiler test merkezlerinde yaptıracakları testin ücretini kendileri ödeyecek.
Kovid-19 hızlı antijen testi fiyatı eyaletlere göre 18-40 euro arasında değişiyor.
Alman Tabipler Odasından yapılan açıklamada ise testlerin ücretli olması eleştirilirken, bu durumun vatandaşların hiç test yaptırmaması anlamına gelebileceği, bu nedenle vaka sayılarında yükselme yaşanabileceği ifade edildi.
Öte yandan Almanya'da hükümetin salgın başlangıcından 15 Eylül 2021'e kadar test ücretleri için yaklaşık 5.3 milyar euro ödeme yaptığı kaydedildi.
Robert Koch Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 111 artarak 4 milyon 313 bin 384'e çıktı.
Son 24 saatte 7 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı da 94 bin 209'a yükseldi.
010000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:22Melek İpek'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi
13:21Avrupa'nın en büyük Apple mağazası İstanbul'da açılıyor
13:20Çijov, AB'nin gelecekte olası bir gaz krizinden kaçınmak için yapması gerekenleri açıkladı
13:16Galatasaray ve Fenerbahçe'den Avrupa'da ortak mağaza
13:112021 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları belli oldu
13:09Reuters analizi: ABD, Çin'le meşgulken Arap ülkeleri, Esad'a yönelik tecridi gevşetiyor
13:00Ronaldo'dan milli takımda yeni rekor: Sergio Ramos'u geride bıraktı
12:57Rusya’da günlük vaka sayısı yılın en yüksek seviyesinde
12:44Avusturya'da Kurz'un istifasının ardından görevi Dışişleri Bakanı Schallenberg devraldı
12:43Almanya'da Kovid-19 testleri ücretli oldu
12:41Öyküsünü NFT olarak satan Bugay: Elde ettiğim gelirle 2000 fidanlık bir hatıra ormanı yaptıracağım
12:38Canan Kaftancıoğlu'ndan Tamer Karadağlı'ya: Duruşunu bilmem ama zeka seviyesini belli etti
12:35Cinayet sanığı: Kan görmeye dayanamadığım için kaçtım
12:23Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasi trafiğine hazırlanıyor
12:21Zaharova: 'Büyük Arnavutluk' planları bölgede istikrarı baltalıyor
12:20Alaska'da 6.5'lik deprem
12:20Mesut Özil kripto para çıkarıyor
12:18İsrail Başbakanı Bennett: Golan Tepeleri İsrail'indir, nokta
12:16Fatih Altaylı paylaştı: 'F1 pilotları bu kez gazoz ile değil Prosecco ile kutladılar'
12:04Medvedev: Mevcut Ukrayna yönetimi ile diyalog kurmak manasız