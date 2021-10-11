https://tr.sputniknews.com/20211011/almanyadaki-spdli-milletvekili-arif-tasdelen-kuyruk-iddiasi-icin-ne-dedi-1049726469.html
Almanya’daki SPD’li milletvekili Arif Taşdelen, 'kuyruk' iddiası için ne dedi?
Almanya’daki SPD’li milletvekili Arif Taşdelen, 'kuyruk' iddiası için ne dedi?
Almanya’nın Bavyera eyaleti milletvekili Arif Taşdelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'da yaptığı 'Almanya’da Fransa’da kuyruklar, var yiyecek bulamıyorlar'... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T22:28+0300
2021-10-11T22:28+0300
2021-10-11T22:31+0300
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avrupa
almanya
recep tayyip erdoğan
kuyruk
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Almanya’daki SPD’li milletvekili Arif Taşdelen, "kuyruk" iddiası için ne dedi?
Almanya’daki SPD’li milletvekili Arif Taşdelen, "kuyruk" iddiası için ne dedi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da yaptığı konuşmada “Amerika’nın, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Aynı şekilde, Almanya’da Fransa’da kuyruklar, yiyecek bulamıyorlar” demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasını Almanya’nın Bavyera eyaletinde milletvekili olan Arif Taşdelen, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.Taşdelen’in açıklamalarından satırbaşları:Asgari ücret artışı en önemli gündem'“Genelde komşu ülkelerden Avrupa Birliği’nden geliyor bu işçiler. Çünkü çalışma izni sorunları ve kültürel sorunlar daha az. Vietnam’a kadar Almanya’nın elleri uzanıyor ve orada özel kurslar alıp sağlık sektöründe çalışacak hemşireler eğitilebiliyor. Bu imkanlar Türkiye’ye de açılacak ama tabi ki Türk olarak şunu söyleyebilirim bence Türkiye’de vasıflı insanlar, Türkiye’ye daha çok gerekli o yüzden Türkiye’de kalmalarında fayda var.Almanya’da asgari ücret saatlik 10.65 euro ama yeni hükümetin ilk işi saatlik ücreti 12 Euro’ya yükseltmek olacak. Yani ortalama TIR şoförü ya da bir hemşire aylık olarak brüt ortalama 2600-2700 euro alacak. Net kalan maaş 1800-2000 euro gibi olmuş olacak.”
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Almanya’daki SPD’li milletvekili Arif Taşdelen, 'kuyruk' iddiası için ne dedi?
22:28 11.10.2021 (güncellendi: 22:31 11.10.2021)
Almanya’nın Bavyera eyaleti milletvekili Arif Taşdelen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adana'da yaptığı 'Almanya’da Fransa’da kuyruklar, var yiyecek bulamıyorlar' açıklamasını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana’da yaptığı konuşmada “Amerika’nın, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok, benzin. Aynı şekilde, Almanya’da Fransa’da kuyruklar, yiyecek bulamıyorlar” demişti. Erdoğan'ın bu açıklamasını Almanya’nın Bavyera eyaletinde milletvekili olan Arif Taşdelen, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na yorumladı.
Taşdelen’in açıklamalarından satırbaşları:
“Türkiye'den nasıl görünüyor bilmiyorum ama burada ne sıra var ne de marketler önünde kuyruk bekleme. Bu tür sıkıntılar yok Almanya'da. Türkiye’yi kıskanmak isterdim ama şu durumda kıskanmak mümkün değil. Türkiye’yi bir konuda kıskanıyorum havanız çok güzel, insanlarınız Avrupalı insanlardan çok daha sıcak. Ekonomik açıdan kıskanmak istedim fakat şu durumda Türkiye kıskanılacak durumda değil.
Almanya’nın önümüzdeki yıllarda sadece TIR şoförleri değil diğer vasıflı işçiler konusunda da yılda 400 bin kişiye ihtiyacı olacak. Almanya büyüyen, iş sahalarının çok iyi olduğu bir ülke ve dışarıdan işçi ve vasıflı işçiye ihtiyacımız olduğu bir gerçek ama bu geçtiğimiz 40 yılda da böyleydi.”
Asgari ücret artışı en önemli gündem'
“Genelde komşu ülkelerden Avrupa Birliği’nden geliyor bu işçiler. Çünkü çalışma izni sorunları ve kültürel sorunlar daha az. Vietnam’a kadar Almanya’nın elleri uzanıyor ve orada özel kurslar alıp sağlık sektöründe çalışacak hemşireler eğitilebiliyor. Bu imkanlar Türkiye’ye de açılacak ama tabi ki Türk olarak şunu söyleyebilirim bence Türkiye’de vasıflı insanlar, Türkiye’ye daha çok gerekli o yüzden Türkiye’de kalmalarında fayda var.
Almanya’da asgari ücret saatlik 10.65 euro ama yeni hükümetin ilk işi saatlik ücreti 12 Euro’ya yükseltmek olacak. Yani ortalama TIR şoförü ya da bir hemşire aylık olarak brüt ortalama 2600-2700 euro alacak. Net kalan maaş 1800-2000 euro gibi olmuş olacak.”