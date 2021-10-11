https://tr.sputniknews.com/20211011/angela-merkelin-at-ustunde-dev-heykeli-yapildi--1049715079.html

Merkel'in at üstünde dev heykeli yapıldı

Merkel'in at üstünde dev heykeli yapıldı

16 yılın ardından görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in at üzerinde betimlenmiş heykeli, Etsdorf kasabasında sergilenmeye başladı. 3D... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

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Alman sanatçı Wilhelm Koch, Merkel'i at üzerinde, kültleşmiş el duruşuyla betimleyen gerçek boyutta altın renkli bir heykelini yaptı. Merkel'e hayranlığını ifade eden Koch, 16 yıllık başbakanlık görevinin ardından onu anmak için böyle bir heykel tasarladığını söyledi. 3D baskı ile yapılan 2.7 metrelik heykel, 2022 yazına kadar Amberg-Sulzbach semtindeki Etsdorf'taki Tempel Müzesi'nin önünde sergilenecek. 1.5 tonluk heykel, kompozit bir bronz kabuğa sahip ve bu da onu 'oldukça klasik görünmesini' sağlıyor.Koch ayrıca, heykelin açılış töreni için özel olarak 'Merkel Birası' da tasarladı. Sanatçı Koch, eseri kimseden maddi destek almadan yaptığını ve sergilenmesinin ardından satarak gelirini Tempel Müzesi'ne bağışlayacağını söyledi. Görevi bırakmaya hazırlanan Merkel için daha önce de Hermann-Spielwaren isimli oyuncak fabrikası, bir oyuncak tasarlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210914/almanya-basbakani-merkel-hayrani-restoran-sahibi-10-bin-euroya-dev-balmumu-heykeli-yaptirdi-1048895385.html

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almanya, angela merkel, heykel