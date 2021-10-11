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Merkel'in at üstünde dev heykeli yapıldı
16:03 11.10.2021 (güncellendi: 16:06 11.10.2021)
© Twitter Angela Merkel'i at üstünde tasvir eden heykel
16 yılın ardından görevi bırakmaya hazırlanan Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in at üzerinde betimlenmiş heykeli, Etsdorf kasabasında sergilenmeye başladı. 3D baskı teknolojisiyle yapılan heykel 2.7 metre uzunluğunda.
Alman sanatçı Wilhelm Koch, Merkel'i at üzerinde, kültleşmiş el duruşuyla betimleyen gerçek boyutta altın renkli bir heykelini yaptı.
Merkel'e hayranlığını ifade eden Koch, 16 yıllık başbakanlık görevinin ardından onu anmak için böyle bir heykel tasarladığını söyledi.
3D baskı ile yapılan 2.7 metrelik heykel, 2022 yazına kadar Amberg-Sulzbach semtindeki Etsdorf'taki Tempel Müzesi'nin önünde sergilenecek.
1.5 tonluk heykel, kompozit bir bronz kabuğa sahip ve bu da onu 'oldukça klasik görünmesini' sağlıyor.
in DER OBERPFALZ - Angela Merkel hat jetzt ein Reiter-Denkmal https://t.co/azVKbJYIG5 #Muenchen Nachrichten— BILD München (@BILD_Muenchen) October 10, 2021
Koch ayrıca, heykelin açılış töreni için özel olarak 'Merkel Birası' da tasarladı.
© Daniel Karmann/dpaDaniel Karmann/dpa
Daniel Karmann/dpa
© Daniel Karmann/dpa
Sanatçı Koch, eseri kimseden maddi destek almadan yaptığını ve sergilenmesinin ardından satarak gelirini Tempel Müzesi'ne bağışlayacağını söyledi.
Görevi bırakmaya hazırlanan Merkel için daha önce de Hermann-Spielwaren isimli oyuncak fabrikası, bir oyuncak tasarlamıştı.
Kurz vor Ablauf ihrer Amtszeit hat die Hermann Spielwaren GmbH in Coburg jetzt einen hervorragend getroffenen #Merkel-Teddy herausgebracht. Das kuschelige Sammlerstück kostet 189 Euro und wird in limitierter Auflage von 500 Stück produziert. https://t.co/1ifxjySwDm #Personenkult pic.twitter.com/c1bdeeAjtv— UEPO.de (@uepo_de) September 19, 2021