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Aşı karşıtı akademisyen, koronavirüsten öldü
Aşı karşıtı akademisyen, koronavirüsten öldü
Kahramanmaraş'ta sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çeken 54 yaşındaki öğretim üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin yeni tip koronavirüsten hayatını... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T17:39+0300
2021-10-11T17:39+0300
yaşam
kahramanmaraş
akademisyen
koronavirüs
aşı karşıtlığı
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin, koronavirüs teşhisiyle 2 Ekim'de hastanede tedaviye alındı.DHA'nın haberine göre, yoğun bakım servisinde tedavi gören Güvercin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dün hayatını kaybeden Güvercin'in cenazesi, bugün Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.
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kahramanmaraş, akademisyen, koronavirüs, aşı karşıtlığı

Aşı karşıtı akademisyen, koronavirüsten öldü

17:39 11.10.2021
© DHAAşı karşıtı akademisyen
Aşı karşıtı akademisyen - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© DHA
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Kahramanmaraş'ta sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çeken 54 yaşındaki öğretim üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin yeni tip koronavirüsten hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin, koronavirüs teşhisiyle 2 Ekim'de hastanede tedaviye alındı.
DHA'nın haberine göre, yoğun bakım servisinde tedavi gören Güvercin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. D
ün hayatını kaybeden Güvercin'in cenazesi, bugün Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.
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