Avrupa'nın en büyük Apple mağazası İstanbul'da açılıyor

ABD'li teknoloji devi Apple, İstanbul'da açacağı yeni mağazasını resmi sitesinden duyurdu.Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olacak mağaza, Caddebostan'da faaliyet gösterecek.'Bağdat Caddesi' olarak isimlendirilecek yeni mağaza, Türkiye ve İstanbul’daki üçüncü Apple Store olacak. Webtekno'nun aktardığına göre, konuyla ilgili olarak Apple’dan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
Apple, İstanbul'da açacağı yeni mağazasını resmen duyurdu. Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olacağı söylenen yeni mağazanın İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde açılması planlanıyor.
ABD'li teknoloji devi Apple, İstanbul'da açacağı yeni mağazasını resmi sitesinden duyurdu.
Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olacak mağaza, Caddebostan'da faaliyet gösterecek.
'Bağdat Caddesi' olarak isimlendirilecek yeni mağaza, Türkiye ve İstanbul’daki üçüncü Apple Store olacak.
Webtekno'nun aktardığına göre, konuyla ilgili olarak Apple’dan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul’un kalbi Bağdat Caddesi’nde çok yakında yeni bir mağaza açıyoruz. Her konuda size yardımcı olacak uzmanlarla buluşacağınız, yeni bilgilerle becerilerinizi geliştireceğiniz, bahçesinde vakit geçirirken ilham alacağınız ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracağınız bu üçüncü mağazamızda sizinle ve büyük küçük, uçuk kaçık tüm fikirlerinizle buluşmak için sabırsızlanıyoruz."