https://tr.sputniknews.com/20211011/avrupanin-en-buyuk-apple-magazasi-istanbulda-aciliyor-1049707670.html

Avrupa'nın en büyük Apple mağazası İstanbul'da açılıyor

Avrupa'nın en büyük Apple mağazası İstanbul'da açılıyor

Apple, İstanbul'da açacağı yeni mağazasını resmen duyurdu. Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olacağı söylenen yeni mağazanın İstanbul'un en işlek yerlerinden... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T13:21+0300

2021-10-11T13:21+0300

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türkiye

apple

bağdat caddesi

mağaza

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ABD'li teknoloji devi Apple, İstanbul'da açacağı yeni mağazasını resmi sitesinden duyurdu.Avrupa'nın en büyük Apple Store'u olacak mağaza, Caddebostan'da faaliyet gösterecek.'Bağdat Caddesi' olarak isimlendirilecek yeni mağaza, Türkiye ve İstanbul’daki üçüncü Apple Store olacak. Webtekno'nun aktardığına göre, konuyla ilgili olarak Apple’dan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

türkiye

bağdat caddesi

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apple, bağdat caddesi, mağaza