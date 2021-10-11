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Avusturya'da Kurz'un istifasının ardından görevi Dışişleri Bakanı Schallenberg devraldı
Avusturya'da Kurz'un istifasının ardından görevi Dışişleri Bakanı Schallenberg devraldı
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un geçen günlerde hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmesinin ardından görevi Dışişleri Bakanı Alexander... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T12:44+0300
2021-10-11T12:44+0300
dünya
avusturya
sebastian kurz
yolsuzluk
görev değişimi
istifa
alexander schallenberg
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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını takiben istifa etmesinin ardından görevi, Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg devraldı.Schallenberg'in yemin töreni yerel saatle 13.00'te düzenlenecek.Kurz'un liderliğindeki muhafazakar Halk Partisi (OeVP) ve koalisyon ortağı Yeşiller, yolsuzluk skandalının ardından hükümette kalmayı ve görev sürelerinin 2024'te sona erecek olan geri kalanını tamamlamayı umuyor.Öte yandan Schallenberg'in yerine Avusturya'nın mevcut Paris Büyükelçisi Michael Linhart'ın getirileceği belirtildi.Geçen hafta cumartesi günü istifa eden Kurz, bu adımı, ülkenin 'istikrarlı bir hükümete sahip olmasını' sağlamak için alan açma niyetiyle attığını ifade etmişti.Kurz, halefli olarak kariyer diplomatı Shallenberg'i tavsiye etmişti.Kurz hakkındaki yolsuzluk soruştrmasıÇarşamba günü savcılar ÖVP ile bağlantılı birkaç adrese baskın düzenlemiş, savcılığın soruşturma dosyasına ulaşan Avusturya Haber Ajansı (APA), dosyada aralarında Başbakan Kurz'un da bulunduğu 10'a yakın kişinin 2016-2018'de Maliye Bakanlığı bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna daha fazla reklam vermek suretiyle, partisi ve şahsı lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edilmesinin sağlandığına dair iddialara yer verildiğini aktarmıştı.Yolsuzluk, rüşvet ve halkı yanıltma gerekçeleriyle başlatılan soruşturmada, ülkede en çok reklam alan Österreich gazetesinin 2 yöneticisinin de isminin yer aldığı kaydedilmişti.Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, alışılmışın dışında olaylara şahit olunduğunu belirterek, hukuka müdahale edilmemesinin önemine dikkat çekmişti.Dün ise Başbakan Yardımcısı ve Yeşiller lideri Werner Kogler, ÖVP'den başka bir şansölye atamasını talep ederek, Kurz'un 'artık göreve uygun olmadığını' ifade etmişti.
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avusturya, sebastian kurz, yolsuzluk, görev değişimi, istifa, alexander schallenberg

Avusturya'da Kurz'un istifasının ardından görevi Dışişleri Bakanı Schallenberg devraldı

12:44 11.10.2021
© REUTERS / Lisi NiesnerAlexander Schallenberg
Alexander Schallenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© REUTERS / Lisi Niesner
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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un geçen günlerde hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle istifa etmesinin ardından görevi Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg devraldı.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını takiben istifa etmesinin ardından görevi, Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg devraldı.
Schallenberg'in yemin töreni yerel saatle 13.00'te düzenlenecek.
Kurz'un liderliğindeki muhafazakar Halk Partisi (OeVP) ve koalisyon ortağı Yeşiller, yolsuzluk skandalının ardından hükümette kalmayı ve görev sürelerinin 2024'te sona erecek olan geri kalanını tamamlamayı umuyor.
Öte yandan Schallenberg'in yerine Avusturya'nın mevcut Paris Büyükelçisi Michael Linhart'ın getirileceği belirtildi.
Geçen hafta cumartesi günü istifa eden Kurz, bu adımı, ülkenin 'istikrarlı bir hükümete sahip olmasını' sağlamak için alan açma niyetiyle attığını ifade etmişti.
Kurz, halefli olarak kariyer diplomatı Shallenberg'i tavsiye etmişti.

Kurz hakkındaki yolsuzluk soruştrması

Çarşamba günü savcılar ÖVP ile bağlantılı birkaç adrese baskın düzenlemiş, savcılığın soruşturma dosyasına ulaşan Avusturya Haber Ajansı (APA), dosyada aralarında Başbakan Kurz'un da bulunduğu 10'a yakın kişinin 2016-2018'de Maliye Bakanlığı bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna daha fazla reklam vermek suretiyle, partisi ve şahsı lehine kamuoyu yoklamalarının sonuçlarının manipüle edilmesinin sağlandığına dair iddialara yer verildiğini aktarmıştı.
Yolsuzluk, rüşvet ve halkı yanıltma gerekçeleriyle başlatılan soruşturmada, ülkede en çok reklam alan Österreich gazetesinin 2 yöneticisinin de isminin yer aldığı kaydedilmişti.
Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, alışılmışın dışında olaylara şahit olunduğunu belirterek, hukuka müdahale edilmemesinin önemine dikkat çekmişti.
Dün ise Başbakan Yardımcısı ve Yeşiller lideri Werner Kogler, ÖVP'den başka bir şansölye atamasını talep ederek, Kurz'un 'artık göreve uygun olmadığını' ifade etmişti.
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