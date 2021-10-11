https://tr.sputniknews.com/20211011/bakan-cavusoglu-esitsizlik-tum-dunyada-yukseliste-1049708278.html
Bakan Çavuşoğlu: Eşitsizlik tüm dünyada yükselişte
Bakan Çavuşoğlu: Eşitsizlik tüm dünyada yükselişte
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 60. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada... 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T13:29+0300
2021-10-11T13:29+0300
2021-10-11T13:32+0300
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recep tayyip erdoğan
bm
mevlüt çavuşoğlu
sscb
soğuk savaş
bağlantısızlar hareketi
birleşmiş milletler (bm)
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 60. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya özel konuk olarak katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Bakan Çavuşoğlu, bugün Belgrad’da NAM Dönem Başkanı Azerbaycan ile Sırbistan tarafından ortaklaşa düzenlenen üst düzeyli anma toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Bakan Çavuşoğlu, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında 60 yıl önce 9 müttefikin ilk deklarasyonu kabul ettiğini dile getirerek, “Bu deklarasyonda ana olarak 3 alandaki eylemler üzerinde duruldu. Ekonomik eşitlik, BM reformları ve küresel konulara çok taraflı ve kapsayıcı yaklaşım. Dramatik olan tüm bunları günümüzde de tartışıyoruz. Eşitsizlik tüm dünyada yükselişte. BM raporlarına göre, eşitsizlik dünya nüfusunun yüzde 70’inden fazlasını olumsuz etkiliyor” dedi.'Bölünmüşlük günümüzde daha fazla'1961 yılında 9 müttefik ekonomik gelişmiş ve daha az gelişmiş ülkeler arasındaki ekonomik ve teknolojik gelişmelere ilişkin eksiklik üzerinde durulduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Bu bölünmüşlük günümüzde daha fazla. Teknolojilik değişiklikler daha hızlı” ifadesini kullandı.“Dünya 5’ten büyüktür derken BM sistemin daha kapsayıcı ve temsil edilebilirlik çağrısında bulunuyoruz” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Bu hareket, sürdürülebilir gelişmeler ve korona virüs aşılarına erişimden Filistin davası ve terörle mücadele konularına kadar fark oluşturabilir. Çok taraflılık ortak hedeflerimiz olmalıdır” ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210922/cavusoglu-ve-blinkendan-afganistanda-yakindan-calismaya-devam-vurgusu-1049125989.html
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abd, rusya, recep tayyip erdoğan, bm, mevlüt çavuşoğlu, sscb, soğuk savaş, bağlantısızlar hareketi, birleşmiş milletler (bm), yıl dönümü, açıklama
Bakan Çavuşoğlu: Eşitsizlik tüm dünyada yükselişte
13:29 11.10.2021 (güncellendi: 13:32 11.10.2021)
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 60. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, “Eşitsizlik tüm dünyada yükselişte. BM raporlarına göre, eşitsizlik dünya nüfusunun yüzde 70’inden fazlasını olumsuz etkiliyor” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin (NAM) 60. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen üst düzeyli toplantıya özel konuk olarak katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi.
Bakan Çavuşoğlu, bugün Belgrad’da NAM Dönem Başkanı Azerbaycan ile Sırbistan tarafından ortaklaşa düzenlenen üst düzeyli anma toplantısına katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Bakan Çavuşoğlu, toplantıda gerçekleştirdiği konuşmasında 60 yıl önce 9 müttefikin ilk deklarasyonu kabul ettiğini dile getirerek, “Bu deklarasyonda ana olarak 3 alandaki eylemler üzerinde duruldu. Ekonomik eşitlik, BM reformları ve küresel konulara çok taraflı ve kapsayıcı yaklaşım. Dramatik olan tüm bunları günümüzde de tartışıyoruz. Eşitsizlik tüm dünyada yükselişte. BM raporlarına göre, eşitsizlik dünya nüfusunun yüzde 70’inden fazlasını olumsuz etkiliyor” dedi.
'Bölünmüşlük günümüzde daha fazla'
1961 yılında 9 müttefik ekonomik gelişmiş ve daha az gelişmiş ülkeler arasındaki ekonomik ve teknolojik gelişmelere ilişkin eksiklik üzerinde durulduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Bu bölünmüşlük günümüzde daha fazla. Teknolojilik değişiklikler daha hızlı” ifadesini kullandı.
“Dünya 5’ten büyüktür derken BM sistemin daha kapsayıcı ve temsil edilebilirlik çağrısında bulunuyoruz” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Bu hareket, sürdürülebilir gelişmeler ve korona virüs aşılarına erişimden Filistin davası ve terörle mücadele konularına kadar fark oluşturabilir. Çok taraflılık ortak hedeflerimiz olmalıdır” ifadesini kullandı.