https://tr.sputniknews.com/20211011/bakan-kurum-turkiyeyi-kuresel-iklim-degisikligiyle-mucadelenin-en-onemli-aktoru-yapacagiz-1049726755.html

Bakan Kurum: Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız

Bakan Kurum: Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'yi küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin en önemli aktörü yapacaklarını, 2053'e yönelik net sıfır emisyon... 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T22:37+0300

2021-10-11T22:37+0300

2021-10-11T22:38+0300

yaşam

çevre ve şehircilik bakanlığı

murat kurum

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Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştirildiğine işaret etti.Değişiklikle birlikte kurulan İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu ile İklim Değişikliği Başkanlığının ülke, millet ve gelecek nesiller için hayırlı olmasını dileyen Kurum, "Ortak evimiz dünyamız için alınan devrim niteliğindeki bu yeni karar, eğitimden kültüre, ekonomiden tarım, sanayi ve şehirciliğe kadar tüm alanlarda derin değişimlere sebep olan iklim değişikliğiyle mücadelemizin gücüne güç katacak." değerlendirmesinde bulundu.Kurum, çevreye saygılı, iklim dostu şehircilik sloganıyla iklim değişikliğiyle uyum politikalarını daha da etkinleştirerek geliştireceklerini, bu alanda Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini artıracaklarını, geleceğin küresel fırsatlarını değerlendireceklerini vurguladı. Bakan Kurum, şunları kaydetti:Kurum, sürecin başından bu yana gösterdikleri hassasiyet nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, Paris Anlaşması'nı oy birliğiyle onaylayan TBMM ile millete şükranlarını sundu.

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çevre ve şehircilik bakanlığı, murat kurum