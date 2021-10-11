https://tr.sputniknews.com/20211011/bakan-varank-kizil-geyikleri-gozlemledi-1049703293.html

Bakan Varank kızıl geyikleri gözlemledi

Bakan Varank kızıl geyikleri gözlemledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan ormanlarda kızıl geyiklerin peşinde bir gün geçirdi. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T11:27+0300

2021-10-11T11:27+0300

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yaşam

fotokapan

mustafa varank

doğa

sanayi ve teknoloji bakanlığı

doğa fotoğrafçılığı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vahşi yaşam fotoğrafçısı Doğanay Vural ile geyiklerin izini süren Bakan Varank'ın görüntüleri, Vural'ın YouTube kanalında yayımlandı.Bakan Varank, video öncesinde sosyal medya hesabından, "Daha önce hiç kızıl geyik gördünüz mü? Geyik böğürtüsü mevsimi nedir merak ediyor musunuz? Kızılcahamamlı Doğanay Vural ile vahşi yaşamda bir gün geçirerek çok farklı bir deneyim yaşadık. Video bu akşam Doğanay'ın YouTube kanalında" paylaşımında bulundu.Varank, mesajda yer alan videoda da "Ankara, doğa meraklıları için ilginç fırsatlar sunuyor. Ben de Kızılcahamamlı Doğanay Vural ile ilginç bir deneyim yaşadım. Bu deneyimi, Doğanay'ın YouTube kanalında sizlerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.Fotokapanları topladılarYouTube'da yayımlanan videoda Bakan Varank ile Vural'ın Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde bulunan ormanlarda geçirdikleri bir gün anlatılıyor.Videoda Varank, "Doğa aşığı olan, aynı zamanda doğayı insanlara tanıtmaya çalışan Doğanay ile hafta sonu güzel bir vakit geçirdik. Ankara'ya çok yakın mesafelerde Kızılcahamam'da ve Çamlıdere'de atlara bindik, fotokapanlar kurduk ve mevsimi itibarıyla çok özel bir deneyim yaşadık" diyor.Fotokapanları toplayan Varank ve Vural, bölgedeki bir köye giderek muhtar ve köylülerden bilgi alıyor. Buradaki sohbette Çamkoru'da 15 yıl önce yetiştirilerek doğaya bırakılan kızıl geyiklerin Benli Yaylası civarında olduğu bilgisi veriliyor. Varank, sohbet sırasında "Doğayı çok seviyorum. Çok çalışıyoruz ama arada kaçıyoruz da. Fırsat bulunca çocuklarımızı da götürüyoruz. Ben şimdiki çocuklara çok üzülüyorum. Tavuk görmeden büyüyen, askere giden çocuklar var" ifadelerini kullanıyor.'İlk kez böyle bir deneyim yaşadım'Daha sonra Benli Yaylası'na geçen Varank ve Vural, geyikler için getirdikleri kaya tuzlarını bölgeye bırakıyor.Burada Varank'ın, "Fazlası zararlı değil mi?" sorusu üzerine Vural, "Onlar ihtiyacı kadarını kullanıyorlar." diyor. Bakan Varank da "İnsan gibi değil yani" sözleriyle karşılık veriyor.Tuzlamanın ardından Vural, erkek geyiklerin sesine karşılık vererek gelmesini sağlayan boruyu öttürerek onları çağırıyor. Varank, bu sırada "Geyikten daha iyi." esprisi yapıyor.Varank ve Vural, Osman isimli orman görevlisinin önerisiyle sabah 04.00'te özel bir bölgeye giderek erkek geyiklerin böğürmesini dinliyor.Videonun sonunda Vural, "Teknolojiyle iç içe yaşadığımız bu ortamda doğaya da vakit ayırdığınız için teşekkür ederim" diyor, Bakan Varank da "Ben sana çok teşekkür ediyorum. Hiç böyle bir deneyim yaşamamıştım. Doğayı çok seviyorum. Fırsat buldukça geceleri çadırda kalıyorum. Fotokapanlarla yaptığımız, bindiğimiz atlar, vatandaşlarla muhabbetimiz ama en son da geyik böğürmesi, o başka bir şey. İlk kez böyle bir deneyim yaşadım. Böyle bir şey beklemiyordum" ifadelerini kullanıyor.Daha önce doğada ayı gördüğünü dile getiren Varank'ın "Ayıyı görünce korkmuyor musun?" sorusu üzerine Vural, "Çok defa karşılaştım. İnsan zarar vermedikten sonra hayvanın da zarar vereceğini düşünmüyorum" görüşünü paylaşıyor. Varank'ın "Vaşak işine merak sardım ama zor diyorsun." sözlerine Vural, "Zoru başarmak bizim işimiz" karşılığını veriyor.'Allah'ın yarattığı her canlının hakkı var'Varank, mayıs ayında sosyal medya hesabından, "Doğada başka canlıların olduğunu, Allah'ın yarattığı her canlının bir hakkı olduğunu unutmamalıyız" mesajıyla Kızılcahamam'da görüntülediği bir ayının videosunu paylaşmıştı.Doğanay Vural, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Türkiye genelinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen "Sıfır Atık" konulu kısa film yarışmasında "Yabana Atma" isimli çalışmasıyla üniversite kategorisinde birinci oldu. Vural, ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan aldı. Vural'ın yaşadığı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi, Sıfır Atık Projesi'nde pilot bölge seçilmişti.Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencisi olan Doğanay Vural, av meraklısı babasının "Silahta da tetik var, fotoğraf makinesinde de. Birisi tetiğe bastığında öldürüyor, diğeri ölümsüzleştiriyor. Sen hangisini seçmek istersin?" sorusuna, "Tabii ki ölümsüzleştirmek" cevabını vererek vahşi yaşam fotoğrafçılığına başladı. Fotoğraf makinesinin yanı sıra drone ve fotokapanlar kullanan Vural, özellikle yaşadığı Kızılcahamam çevresinde ayı, kurt, domuz, akbaba ve kartal gibi hayvanları doğal yaşamlarında görüntülüyor.

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fotokapan, mustafa varank, doğa, sanayi ve teknoloji bakanlığı, doğa fotoğrafçılığı