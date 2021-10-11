https://tr.sputniknews.com/20211011/bakanlik-duyurdu-bin-hakim-ve-savci-adayi-alinacak-1049722476.html

Bakanlık duyurdu: Bin hakim ve savcı adayı alınacak

Bakanlık duyurdu: Bin hakim ve savcı adayı alınacak

Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin hakim ve savcı adayı alacak. Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak. 11.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-11T19:30+0300

2021-10-11T19:30+0300

2021-10-11T19:30+0300

türkiye

adalet bakanlığı

savcı

hakim

ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi

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Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılacak.Sınav, ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

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adalet bakanlığı, savcı, hakim, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi