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https://tr.sputniknews.com/20211011/bakanlik-duyurdu-bin-hakim-ve-savci-adayi-alinacak-1049722476.html
Bakanlık duyurdu: Bin hakim ve savcı adayı alınacak
Bakanlık duyurdu: Bin hakim ve savcı adayı alınacak
Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin hakim ve savcı adayı alacak. Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak. 11.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-11T19:30+0300
2021-10-11T19:30+0300
türkiye
adalet bakanlığı
savcı
hakim
ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi
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Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılacak.Sınav, ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.
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adalet bakanlığı, savcı, hakim, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezi

Bakanlık duyurdu: Bin hakim ve savcı adayı alınacak

19:30 11.10.2021
© Fotoğraf : DHAHakim ve savcı
Hakim ve savcı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
© Fotoğraf : DHA
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Adalet Bakanlığı, adli ve idari yargı için bin hakim ve savcı adayı alacak. Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak.
Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yayımlanan ilana göre, yazılı sınav ve mülakatla 100'ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim ve savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alınacak.
Başvurular, 2-10 Kasım tarihleri arasında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden yapılacak.
Sınav, ÖSYM tarafından 25-26 Aralık'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.
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